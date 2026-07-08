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Деньги сами найдут дорогу: 5 знаков зодиака, которых в июле ждут новые источники дохода

Дарья Петухова
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Финансовый вопрос волнует каждого человека, особенно летом, когда хочется отправиться в путешествие, порадовать близких или просто позволить себе больше. Какие знаки зодиака могут получить новые источники дохода, откуда могут прийти деньги и кому стоит внимательнее относиться к расходам – рассказала в своём новом астропрогнозе Тамара Глоба.

Овны

Для представителей этого знака июль может стать периодом новых возможностей и личного успеха. По словам астролога, многое будет зависеть от людей, которые находятся рядом. Поддержка близких, друзей и тех, кто верит в ваши идеи, может открыть новые пути для заработков. Особенно удачным станет период для творчества и проектов, которые раньше могли оставаться без внимания. При этом в июле важно внимательно относиться к расходам. Деньги лучше направлять на действительно важные дела и долгосрочные планы.

Тельцы

Для Тельцов июль станет временем, когда доходы могут быть связаны с близкими людьми и совместными делами. Хорошие возможности могут появиться через родственников, знакомых или работу, которая строится на доверии и партнерстве. Также у Тельцов могут появиться возможности, связанные с домом, недвижимостью или изменением места жительства. Вложения в комфорт и семейные дела могут принести положительные результаты.

Львы

Для Львов июль может стать одним из самых перспективных месяцев в вопросах денег. Тамара Глоба отмечает, что представители этого знака смогут раскрыть свои таланты и превратить любимое дело в источник дохода. Особенно удачным будет время для творчества, продвижения своих проектов и работы вместе с друзьями. То, что раньше казалось просто увлечением, может получить развитие. Львам также стоит быть внимательными к неожиданным предложениям. В июле могут появиться люди, которые помогут выйти на другой уровень.

Стрельцы

Стрельцов в июле ждут большие финансовые движения. Это период, когда могут появиться новые источники дохода, но вместе с этим возрастут и расходы. По словам Тамары Глобы, представителям этого знака предстоит принимать важные решения, связанные с вложениями, недвижимостью и поддержкой близких людей. Хорошие возможности могут прийти через людей издалека.

Рыбы

Для Рыб июль может стать временем финансовых перемен, связанных с домом, семьей и недвижимостью. Астролог отмечает, что это хороший период для заработков, новых проектов и работы, связанной с творчеством, обучением или помощью другим людям. Также Рыб могут ждать изменения, связанные с жильем: переезд, ремонт или новые планы на будущее.

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