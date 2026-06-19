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Новости кино и ТВ

Киноновинки недели в Рязани: хорроры, комедии и исторические премьеры

Дарья Петухова
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Неожиданным участником нового фильма «Робоняня» стала семья Кукояк, хорошо известная по юмористическим роликам в соцсетях. В целом проект собрал заметный каст из популярных интернет-звёзд, а главную роль исполнила Ева Смирнова, известная по роли в новом сериале «Папины дочки». По сюжету девочка Злата проводит каникулы дома одна и мечтает попасть на школьный бал, но отец-изобретатель оставляет за ней робота с искусственным интеллектом, который полностью контролирует её жизнь. Вместе с другом Никитой она пытается перехитрить систему, однако ситуация быстро выходит из-под контроля.

В других киноновинках рязанцев также ждут хорроры, исторические и комедийные фильмы. Подробнее о премьерах читайте в новой афише.

Оно. Ночной кошмар (18+)

– Хоррор. США

– Продолжительность: 1 час 29 минут

– После переезда Сара сталкивается с возвращением детских кошмаров, в которых ей являлось нечто необъяснимое и пугающее. Постепенно граница между сном и реальностью начинает стираться, и странные события начинают угрожать её сыну.

Колония (18+)

– Ужасы. Южная Корея

– Продолжительность: 2 часа 5 минут

– Вспышка нового вируса приводит к тому, что люди оказываются заперты внутри большого выставочного центра. Закрытое пространство быстро превращается в опасную ловушку, где начинается хаос, а выживание становится главной задачей.

Омен. Обличие зла (18+)

– Ужасы. Испания

– Продолжительность: 1 час 15 минут

– После развода Алисия с дочерью переезжает в загородный дом, надеясь начать жизнь заново. Но находка старого синего платья на чердаке запускает цепь пугающих событий, связанных с потусторонними силами в доме.

Мальчик и Лис (12+)

– Семейный. Франция

– Продолжительность: 1 час 32 минуты

– После песчаной бури мальчик Хадар оказывается один в пустыне, где ему удаётся найти верного друга – лиса. Вместе они учатся выживать среди песков, но появление людей заставляет Хадара задуматься, где на самом деле его дом.

Давление (18+)

– Исторический. Великобритания

– Продолжительность: 1 час 40 минут

– Лето 1944 года. Союзники готовят масштабную высадку в Нормандии, но успех операции зависит от погодного окна. Британский метеоролог Джеймс Стэгг убеждает командование пересмотреть планы, опираясь на собственные расчёты. У него и его группы есть всего трое суток, чтобы спрогнозировать опасные штормы и помочь принять решение, от которого зависит ход всей кампании в Западной Европе.

Робоняня (6+)

– Комедия. Россия

– Продолжительность: 1 час 35 минут

– Злата проводит каникулы дома одна и надеется попасть на школьный бал, но отец-изобретатель оставляет за ней робота с искусственным интеллектом, который полностью контролирует её жизнь. Вместе с другом Никитой она пытается перехитрить систему, однако всё быстро выходит из-под контроля.

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