Киноновинки недели в Рязани: хорроры, комедии и исторические премьеры

Неожиданным участником нового фильма «Робоняня» стала семья Кукояк, хорошо известная по юмористическим роликам в соцсетях. В целом проект собрал заметный каст из популярных интернет-звёзд, а главную роль исполнила Ева Смирнова, известная по роли в новом сериале «Папины дочки». По сюжету девочка Злата проводит каникулы дома одна и мечтает попасть на школьный бал, но отец-изобретатель оставляет за ней робота с искусственным интеллектом, который полностью контролирует её жизнь. Вместе с другом Никитой она пытается перехитрить систему, однако ситуация быстро выходит из-под контроля.
В других киноновинках рязанцев также ждут хорроры, исторические и комедийные фильмы. Подробнее о премьерах читайте в новой афише.
Оно. Ночной кошмар (18+)
– Хоррор. США
– Продолжительность: 1 час 29 минут
– После переезда Сара сталкивается с возвращением детских кошмаров, в которых ей являлось нечто необъяснимое и пугающее. Постепенно граница между сном и реальностью начинает стираться, и странные события начинают угрожать её сыну.
Колония (18+)
– Ужасы. Южная Корея
– Продолжительность: 2 часа 5 минут
– Вспышка нового вируса приводит к тому, что люди оказываются заперты внутри большого выставочного центра. Закрытое пространство быстро превращается в опасную ловушку, где начинается хаос, а выживание становится главной задачей.
Омен. Обличие зла (18+)
– Ужасы. Испания
– Продолжительность: 1 час 15 минут
– После развода Алисия с дочерью переезжает в загородный дом, надеясь начать жизнь заново. Но находка старого синего платья на чердаке запускает цепь пугающих событий, связанных с потусторонними силами в доме.
Мальчик и Лис (12+)
– Семейный. Франция
– Продолжительность: 1 час 32 минуты
– После песчаной бури мальчик Хадар оказывается один в пустыне, где ему удаётся найти верного друга – лиса. Вместе они учатся выживать среди песков, но появление людей заставляет Хадара задуматься, где на самом деле его дом.
Давление (18+)
– Исторический. Великобритания
– Продолжительность: 1 час 40 минут
– Лето 1944 года. Союзники готовят масштабную высадку в Нормандии, но успех операции зависит от погодного окна. Британский метеоролог Джеймс Стэгг убеждает командование пересмотреть планы, опираясь на собственные расчёты. У него и его группы есть всего трое суток, чтобы спрогнозировать опасные штормы и помочь принять решение, от которого зависит ход всей кампании в Западной Европе.
Робоняня (6+)
– Комедия. Россия
– Продолжительность: 1 час 35 минут
– Злата проводит каникулы дома одна и надеется попасть на школьный бал, но отец-изобретатель оставляет за ней робота с искусственным интеллектом, который полностью контролирует её жизнь. Вместе с другом Никитой она пытается перехитрить систему, однако всё быстро выходит из-под контроля.