Кофейный фестиваль, экзотические животные и есенинский променад: чем удивит Рязань в первые выходные августа

Первые выходные августа в Рязани обещают быть насыщенными на события. Любителей кофе на Рязанской ВДНХ ждет фестиваль «Кофейный патруль» и «Кофейный рейв» с участием лучших бариста, конкурсной программой и лекциями.

В Рязанском цирке стартует новая программа «Тропик шоу. Мир Джуманджи» с атмосферой диких джунглей и участием экзотических животных. А для поклонников природы и творчества Сергея Есенина в Константинове открылась продажа билетов на аудиопроменад «Есенин-страна: формула Константинова». Подробнее о сюжете мы писали ранее.

Подробнее об этих и других событиях читайте в нашей новой афише.

1 августа, суббота

Рязанский государственный цирк

Цирковое шоу «Тропик шоу. Мир Джуманджи» (0+) – 17:00. На манеже Рязанского цирка пройдёт масштабное представление, которое перенесёт зрителей в атмосферу диких джунглей. Зрителей ждёт путешествие в мир приключений с акробатическими номерами, воздушными гимнастами, дрессированными животными и масштабным аттракционом «Джамбо» с участием экзотических животных.

Музей-заповедник С.А. Есенина в Константинове

Аудиопроменад «Есенин-страна: формула Константинова» (12+) – 14:00 и 16:00. Гости смогут увидеть Константиново таким, каким оно было при жизни Сергея Есенина, и погрузиться в атмосферу родного края поэта. Билеты доступны по Пушкинской карте. Подробнее о променаде вы можете прочитать здесь.

Рязанская ВДНХ

«Кофейный патруль» и «Кофейный рейв» (0+) – с 12:00 до 20:00. На Рязанской ВДНХ пройдёт финал проекта с участием лучших бариста страны. Гостей ждут кофейное шоу, диджей-сеты, лекционная программа (требуется дополнительная регистрация), выступление Лолиты Косс и возможность попробовать напитки, приготовленные финалистами конкурса. Сцена будет работать в районе фонтана.

Лесопарк

Семейный фестиваль «Вместе» (0+) – 12:00. В парке пройдёт праздник для всей семьи с научным шоу, интерактивным спектаклем, мастер-классами, аквагримом, аттракционами, ростовыми куклами и пенным шоу. Вход свободный.

2 августа, воскресенье

Музей-заповедник С.А. Есенина в Константинове

Музейная программа «Семья русского крестьянина» (6+) – 10:30 и 12:00. В Константинове пройдёт интерактивная программа, где гости познакомятся с бытом, обычаями и традициями крестьянской семьи начала XX века. Также посетителям доступны выставка «Жизнь моя, иль ты приснилась мне…» и музейная оранжерея «Константиновские тропики». Билеты можно приобрести по Пушкинской карте.

Рязанский государственный цирк

Цирковое шоу «Тропик шоу. Мир Джуманджи» (0+) – 15:00. На манеже Рязанского цирка пройдёт масштабное представление, которое перенесёт зрителей в атмосферу диких джунглей. Зрителей ждёт путешествие в мир приключений с акробатическими номерами, воздушными гимнастами, дрессированными животными и масштабным аттракционом «Джамбо» с участием экзотических животных.