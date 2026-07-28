Александр Бычковский возглавил музей истории молодёжного движения в Рязани

Александр Владимирович Бычковский назначен на должность руководителя музея истории молодёжного движения в Рязани. Об этом сообщили в министерстве культуры Рязанской области.

Профессиональный путь Александра Бычковского в сфере культуры насчитывает более десяти лет. Его карьера началась в Рязанском театре драмы, где он прошёл путь от старшего до главного администратора. В последние два года специалист занимал пост заместителя директора по маркетингу Рязанского музыкального театра. Александр Владимирович имеет профильное образование в области менеджмента, управления сценическими искусствами и государственного управления, регулярно проходит повышение квалификации.

Министр культуры Рязанской области Екатерина Шуранова положительно оценила назначение:

«Я давно знаю Александра Владимировича и не раз наблюдала его профессиональный рост. Это молодой, перспективный и вдумчивый руководитель с опытом привлечения финансирования и эффективного управления учреждениями культуры».

По словам министра, сочетание новых управленческих подходов с наработанным опытом коллектива музея позволит реализовать ранее запланированные проекты и вывести работу учреждения на новый уровень. В числе предстоящих задач — совершенствование инфраструктуры и запуск новых творческих инициатив.