Четыре человека пострадали в ДТП в Спасском районе Рязанской области

В Спасском районе Рязанской области произошло дорожно‑транспортное происшествие, в результате которого пострадали четыре человека. Об этом сообщила пресс‑служба регионального УМВД.

Авария случилась 27 июля примерно в 11:00 на 63‑м километре автодороги «Спасск‑Рязанский — Ижевское — Лакаш». По предварительной информации, 62‑летний житель Москвы, управлявший автомобилем Hyundai, столкнулся с машиной Kia, за рулём которой находился 40‑летний житель Волгоградской области.

В медицинское учреждение доставлены: водитель Hyundai и его 38‑летняя пассажирка, а также водитель Kia и его 30‑летний пассажир.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются.