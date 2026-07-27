Фото: SHOT
Новости России

Дом Михаила Задорнова в Латвии снесли новые владельцы

Алексей Самохин
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Дом Михаила Задорнова в латвийской Юрмале, где сатирик жил и принимал гостей, снесли после смены владельцев. На месте особняка теперь построен современный двухэтажный коттедж.

По данным SHOT, артист приобрел этот дом в 1990 году. На участке площадью около 2,8 тысячи квадратных метров располагался десятикомнатный особняк с тремя спальнями, двумя ванными комнатами и камином, который Задорнов установил для создания домашнего уюта.

После смерти писателя-сатирика в 2017 году недвижимость перешла его первой супруге Велте Задорновой. Однако содержать дом, находясь в Москве, ей оказалось сложно. В 2020 году особняк сначала выставили в аренду, а затем продали.

Уже спустя несколько месяцев новые владельцы обратились в Юрмальскую городскую думу за разрешением на демонтаж здания. Поскольку участок расположен на территории градостроительного памятника государственного значения, решение пришлось согласовывать с Национальным управлением культурного наследия Латвии. После получения необходимых разрешений дом снесли.

Сейчас на месте бывшей усадьбы Михаила Задорнова стоит новый особняк, стоимость которого, по информации источника, оценивается примерно в 3 млн евро.

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