При атаке беспилотников на Белгород пострадали 12 человек, включая детей

В Белгороде в ночь на 27 июля произошла массированная атака беспилотников. По данным оперативного штаба Белгородской области, пострадали 12 мирных жителей, в том числе двое детей.

Одной женщине со слепым осколочным ранением височной области медицинскую помощь оказали на месте. Остальных пострадавших с различными травмами бригады скорой помощи доставили в больницы.

В результате атаки возникли пожары в нескольких квартирах многоквартирного дома, загорелись более 15 припаркованных автомобилей. Пожарные ликвидировали все очаги возгорания.

Кроме того, частично разрушен частный жилой дом, повреждения получили несколько многоквартирных домов.

Власти продолжают уточнять информацию о последствиях атаки.