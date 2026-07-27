Культура и события

Четвертьфинал Официальной Рязанской лиги КВН пройдёт 10 сентября

Алексей Самохин
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10 сентября на сцене Рязанского Дворца Молодежи пройдет игра 1/4 финала Официальной Рязанской лиги КВН. Об этом сообщается в официальной группе лиги «ВКонтакте». 

«Не забудьте установить «напоминалку» на 10.09.26 и прийти на игру, — говорится в сообщении. — P.S. кстати, лучшие музыкальные номера команд можно будет увидеть на Музыкальном фестивале «Поющий косопуз — 2026». Но об этом чуть позже…следите за новостями».

Старт нового сезона Официальной Рязанской лиги КВН был дан 25 марта. В тот день на сцене Дворца молодёжи выступили 13 команд. Подробнее об этом событии можно прочитать в нашем большом репортаже

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