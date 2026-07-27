Четвертьфинал Официальной Рязанской лиги КВН пройдёт 10 сентября

10 сентября на сцене Рязанского Дворца Молодежи пройдет игра 1/4 финала Официальной Рязанской лиги КВН. Об этом сообщается в официальной группе лиги «ВКонтакте».
«Не забудьте установить «напоминалку» на 10.09.26 и прийти на игру, — говорится в сообщении. — P.S. кстати, лучшие музыкальные номера команд можно будет увидеть на Музыкальном фестивале «Поющий косопуз — 2026». Но об этом чуть позже…следите за новостями».
Старт нового сезона Официальной Рязанской лиги КВН был дан 25 марта. В тот день на сцене Дворца молодёжи выступили 13 команд. Подробнее об этом событии можно прочитать в нашем большом репортаже.
Возрастное ограничение: 12+.