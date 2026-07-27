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Общество

«Ростелеком» поддержал «День цифры» в Рязанской области

Алексей Самохин
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«Ростелеком» в Рязанской области выступил партнером «Дня цифры» — Всероссийского образовательного проекта, посвященного информационным технологиям. Представители провайдера и Центр информационных технологий Рязанской области организовали для подростков, отдыхающих в летних лагерях, тематический квест. На сегодня его прошли ребята из двух смен лагеря «Солнечный» и Центра развития ребенка «Киберландия», сообщает пресс-служба компании. 

Школьники преодолели несколько «станций», каждая из которых была посвящена одному из направлений цифровой сферы. Они расшифровывали послания, записанные кодом Цезаря, решали ИТ-ребусы, участвовали в викторине. Специалисты «Ростелекома» провели занятие по кибербезопасности и рассказали, как интернет приходит в дом. По итогам квеста участники получили сувениры.

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Александр Хабаров, и.о. директора филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях: 

«Наша компания на регулярной основе проводит мероприятия по повышению цифровой грамотности для всех категорий граждан. Отдельное удовольствие — ежегодные летние проекты для детей и подростков, где мы не ограничены форматом и можем преподносить им важную информацию, используя элементы геймификации. Дети — наше будущее, поэтому любой профессиональный контакт с ними напоминает, для кого в итоге все мы работаем. И поддержка профильного министерства в этом вопросе еще раз подтверждает правильность выбранного курса».

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Юлия Аршинова, директор КШ «Киберландия»:

«Мы рады принимать у себя в компьютерной школе «Киберландия» проект “День цифры”. Он полностью соответствует одной из наших задач — ранней профориентации детей — и знакомит их не только с ИТ-профессиями, но и, через партнеров проекта, с ведущими компаниями ИТ-отрасли. Впереди ещё несколько совместных квестов, поэтому ждём организаторов снова». 

Проект «День цифры» реализуется Минцифры России, Минпросвещения России и АНО «Цифровая экономика» в партнерстве с ведущими ИТ-компаниями страны. Региональным куратором программы в Рязанской области выступает Центр информационных технологий Рязанской области при поддержке ПАО «Ростелеком».

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