Прокуратура помогла пенсионерке из Рязани вернуть 300 тысяч рублей после обмана мошенников

Прокуратура Железнодорожного района Рязани помогла пенсионерке вернуть деньги, которые она потеряла из-за действий телефонных мошенников. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Проверка показала, что в июне 2025 года женщина стала жертвой злоумышленников. Под их влиянием она перевела около 300 тысяч рублей на так называемый «безопасный» счет.

Следователи установили владельца банковского счета, куда поступили средства. Им оказался житель Нижегородской области, который выступал в роли дроппера — лица, предоставляющего свой счет для незаконных операций.

Чтобы защитить права пенсионерки, прокурор Железнодорожного района Рязани обратился в суд с иском о взыскании суммы неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими деньгами.

Суд удовлетворил требования прокуратуры. Исполнение решения находится на контроле надзорного ведомства.