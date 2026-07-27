Изображение от freepik
Политика

Эксперт рассказал о переброске «спецотрядов» ВСУ на харьковское направление

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Украинское командование сталкивается с нехваткой личного состава на харьковском направлении и вынуждено перебрасывать туда дополнительные подразделения из разных регионов страны. Такое мнение в комментарии aif.ru высказал советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.

По словам эксперта, из-за больших потерь в рядах ВСУ формируются подразделения с разным уровнем подготовки. На передовую могут направлять военнослужащих, которые ранее не считались пригодными к службе.

«ВСУ из-за катастрофических потерь пытаются закрывать нехватку бойцов, собирая людей по всей Украине. В том числе используются военнослужащие с различными ранениями, которые не успели пройти полноценное восстановление, а также заключенные, которых отправляют в зону боевых действий», — заявил он.

Иванников отметил, что часть перебрасываемых на харьковское направление сил составляют мужчины, призванные в ходе мобилизационных мероприятий.

Эксперт считает, что такие формирования часто не имеют достаточного времени на подготовку и боевое слаживание. Кроме того, среди мобилизованных есть люди с хроническими заболеваниями, которые могут влиять на их способность выполнять задачи.

Ранее сообщалось, что Киев начал направлять дополнительные силы в Харьковскую область на фоне сложной ситуации с комплектованием подразделений.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
Выживший на Эльбрусе альпинист назвал причину трагедии
Следующая статья
В Касимове мужчина получил реальный срок за невыплату алиментов

Популярные материалы

Общество

Рязанцы предупредили о несъедобном грибе в местных лесах, который очень похож на белый

Многие неопытные грибники думают, что это боровик. Внешне боровик и несъедобный горький горчак действительно похожи.
Новости России

Сестра назвала причину смерти 27-летней гимнастки после свадьбы в Ульяновске

У мастера спорта по художественной гимнастике и тренера Марины...
Происшествия

Одна из погибших на улице Бирюзова девочек-подростков приехала в гости из Татарстана

Тела девушек нашли рядом с многоэтажкой в начале июля.
Новости России

Эксперты рассказали, как дронам ВСУ удалось достичь Тюмени

ВСУ могли запустить специальные воздушные шары и сбросить с...
Интересное

Что предсказывал Жириновский на 2026 год: вместо ядерной войны – кое-что ещё

Жириновский называл 2026 год переломным. Конец СВО, судьба НАТО и новое оружие, которое, по его словам, страшнее ядерного.
Темы
Общество

Сбер запустил бесплатные курсы по искусственному интеллекту для школьников и взрослых

Материалы курса доступны после регистрации. Проходить программу можно в удобном темпе, а после завершения обучения участники получат сертификат.
Происшествия

Мошенник обманул рязанских педагогов, прося деньги на «встречу комиссии»

Неизвестный сообщил, что готовиться посещение учреждения и надо заранее купить конфет и печенья для угощения членов комиссии. Для этого необходимо перевести денежные средства.
Новости кино и ТВ

Ведущая «Натальной карты» Олеся Иванченко вышла замуж за комика

Иванченко опубликовала снимок в свадебном платье рядом с супругом в классическом костюме. 
Политика

Полковник объяснил, чем Днепропетровская область угрожает тылу России

Главную опасность представляют западные дальнобойные системы и тяжелые беспилотники, способные долетать до отдаленных российских регионов.
Новости России

Журналистка Александра Баязитова вышла из колонии во Владимирской области — Mash

Александра Баязитова была осуждена в 2023 году на пять лет колонии по делу о вымогательстве. Сама она вину не признала.
Новости России

Ночлежку для бездомных и жилые дома атаковали ВСУ в Ростовской области

В Ростове обломки беспилотников упали на жилые дома. В результате пострадали восемь человек. Двум жителям помощь оказали на месте, еще шесть человек доставили в больницы.
Происшествия

В Рязанской области мужчину осудили за избиение сестры железной кочергой

После произошедшего потерпевшей потребовалась медицинская помощь.
Транспорт и дороги

В массовом ДТП в Шиловском районе погиб мотоциклист, оказавшийся между машинами

На место происшествия немедленно выдвинулись сотрудники Госавтоинспекции и они прибыли еще до приезда других экстренных служб. 
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье