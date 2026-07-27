Украинское командование сталкивается с нехваткой личного состава на харьковском направлении и вынуждено перебрасывать туда дополнительные подразделения из разных регионов страны. Такое мнение в комментарии aif.ru высказал советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.

По словам эксперта, из-за больших потерь в рядах ВСУ формируются подразделения с разным уровнем подготовки. На передовую могут направлять военнослужащих, которые ранее не считались пригодными к службе.

«ВСУ из-за катастрофических потерь пытаются закрывать нехватку бойцов, собирая людей по всей Украине. В том числе используются военнослужащие с различными ранениями, которые не успели пройти полноценное восстановление, а также заключенные, которых отправляют в зону боевых действий», — заявил он.

Иванников отметил, что часть перебрасываемых на харьковское направление сил составляют мужчины, призванные в ходе мобилизационных мероприятий.

Эксперт считает, что такие формирования часто не имеют достаточного времени на подготовку и боевое слаживание. Кроме того, среди мобилизованных есть люди с хроническими заболеваниями, которые могут влиять на их способность выполнять задачи.

Ранее сообщалось, что Киев начал направлять дополнительные силы в Харьковскую область на фоне сложной ситуации с комплектованием подразделений.