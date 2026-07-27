Фото: МЧС Кабардино-Балкарии
Новости России

Выживший на Эльбрусе альпинист назвал причину трагедии

Алексей Самохин
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Один из выживших участников восхождения на Эльбрус Харис Адилович рассказал, что причиной трагедии стал ошибочный прогноз погоды, а не недостаточная подготовка альпинистов.

В беседе с «Известиями» он отметил, что группа состояла из опытных спортсменов, которые регулярно тренировались и хорошо знали друг друга. По словам Адиловича, в Боснии и Герцеговине альпинисты практически каждые выходные совершают восхождения, поэтому уровень подготовки участников был высоким.

Он рассказал, что сложности начались уже в начале маршрута. Группа поднималась без профессионального гида. Один из альпинистов сильно замерз, после чего первая связка решила прекратить восхождение.

«Вторая связка продолжила подъем, но примерно через 100–150 метров мы тоже решили отказаться от восхождения. Когда закрепили перила и поднялись выше, увидели, что наверху ситуация еще хуже. Тогда приняли решение возвращаться», — рассказал Адилович.

По его мнению, роковую роль сыграла именно погода, которая оказалась значительно хуже прогнозируемой.

Напомним, 25 июля стало известно, что группа альпинистов запросила помощь во время восхождения на Эльбрус. На поисково-спасательную операцию отправились сотрудники МЧС. Из участников экспедиции выжили двое — Харис Адилович и Кемал В.

В ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии сообщили, что эвакуации тел погибших пока мешают сложные погодные условия. В альпинистском клубе Vedro Zenica уточнили, что участники экспедиции не были туристами — все они являлись опытными альпинистами.

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