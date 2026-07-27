В массовом ДТП в Шиловском районе погиб мотоциклист, оказавшийся между машинами

Пресс-служба УМВД России по Рязанской области сообщила подробности массового ДТП, в результате которого погиб человек.

24 июля, примерно в 12:15, в Шиловском районе на 285-м километре автодороги М-5 «Урал», по предварительной информации, 54-летний житель Нижегородской области, управляя грузовым автомобилем «Форд», не справился с управлением транспортного средства, в результате чего допустил столкновение с остановившимся на перекрестке в попутном направлении мотоциклом «КН-200» под управлением 59-летнего жителя Шиловского района, который в последующем совершил наезд на стоящий в попутном направлении автомобиль «Хендай» под управлением 47-летнего местного жителя, который в последующем совершил наезд на стоящий в попутном направлении автомобиль «Лексус» под управлением 67-летнего рязанца, который в последующем совершил наезд на стоящий в попутном направлении автомобиль «Киа» под управлением 38-летнего жителя Нижегородской области.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте ДТП.

На место происшествия немедленно выдвинулись сотрудники Госавтоинспекции и они прибыли еще до приезда других экстренных служб.

Водителю «Хендай» оказана неотложная медицинская помощь. Госавтоинспекторы воспользовались укладкой для оказания первой помощи пострадавшим в ДТП, поставленной в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» и находящейся в каждом патрульном автомобиле Госавтоинспекции.

Инспекторы ДПС использовали материалы укладки и наложили на раны повязку для защиты от грязи и инфекций. Прибывшая бригада скорой медицинской помощи доставила пострадавшего в ближайшую больницу.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.