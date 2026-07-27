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Рязанский Театр драмы готовит премьеру спектакля со звёздным составом

Алексей Самохин
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Рязанский Театр драмы готовит премьеру «Смерть Дон Кихота». О том, как идёт работа над спектаклем, рассказывается в соцсетях учреждения культуры. 

«Есть спектакли, которые хочется увидеть уже потому, кто над ними работает. В этой постановке собрался по-настоящему уникальный творческий состав», — пишет автор поста. 

Затем перечисляется звёздный состав спектаклы: Народный артист России, Почётный гражданин города Рязани Сергей Михайлович Леонтьев, Почётный работник культуры и искусства Рязанской области Роман Горбачёв, талантливые актеры Анастасия Сылка, Денис Чистяков и Владислав Пантелеев, юная художница Анна Новикова и автор пьесы и режиссер Никита Московой-Руссо!

«Каждый из них привносит в спектакль свой опыт, талант и взгляд на историю. Именно из таких встреч разных поколений и рождается живой театр», — говорится в сообщении. 

Фото: vk.ru/rzn_dram
Фото: vk.ru/rzn_dram
Фото: vk.ru/rzn_dram
Фото: vk.ru/rzn_dram
Фото: vk.ru/rzn_dram
Фото: vk.ru/rzn_dram

Отдельно в группе театра рассказывается о режиссёре проекта. 

В репертуаре театра не так часто появляются спектакли, написанные специально для сцены здесь и сейчас. Спектакль «Смерть Дон Кихота» — авторская работа артиста Рязанского театра драмы Никиты Москового Руссо.

Фото: vk.ru/rzn_dram

Он не только выступил режиссёром постановки, но и сам написал пьесу. Это не перенос известного произведения и не адаптация классики. Это история, созданная автором от первой до последней страницы.

«Всегда интересно увидеть спектакль глазами человека, который придумал его мир, героев и сам рассказывает эту историю зрителю. В этом случае автор и режиссёр — один человек. А значит, каждая деталь имеет значение», — говорится в сообщении на странице театра. 

Премьера спектакля запланирована на 16 сентября. Возрастное ограничение: 16+.

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