Фотограф: Anna Tis: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/6799095/
Власть и политика

Макаров отчитался о росте расходов на соцполитику на 72% за время работы Госдумы VIII созыва

Олеся Чугунова
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Председатель Комитета Госдумы по бюджету и налогам, депутат от Рязанской области Андрей Макаров представил отчет о работе возглавляемого им ведомства за период VIII созыва. Ключевыми достижениями парламентарий назвал безусловное исполнение социальных обязательств и системную поддержку регионов, несмотря на внешнее давление. 

«Это задача, которую ставит перед нами Президент РФ, и она должна быть выполнена, какими бы жесткими ни были санкции, какой бы ни была цена на нефть», – сказал Андрей Макаров.

Он акцентировал внимание на том, что финансирование социальной политики в консолидированном бюджете продемонстрировало значительный рост — показатель увеличился на 72,3%. «Это задача, которую ставит перед нами Президент РФ, и она должна быть выполнена, какими бы жесткими ни были санкции, какой бы ни была цена на нефть», — подчеркнул глава комитета.

Особое место в отчете заняла тема регулирования миграционных потоков. По словам Андрея Макарова, борьба с нелегальной миграцией является важнейшей частью работы парламентариев. Проведенная корректировка законодательной базы по НДФЛ уже принесла ощутимые плоды: в 2025 году доходы от трудовых мигрантов, работающих по патентам, увеличились на 40%. Это, в свою очередь, позволило нарастить поступления в региональные и местные бюджеты на 172 млрд рублей.

Помимо налоговых поступлений, серьезным направлением деятельности Комитета стала прямая финансовая поддержка субъектов РФ.

«Это межбюджетные трансферты, которые за пять лет выросли на 65%. Списание по инициативе нашего Президента В.В. Путина бюджетных кредитов, которое дало регионам 1 трлн 100 млрд рублей. Главой государства поддержано предложение и о переносе уплаты долга субъектов РФ с 2026 на 2030 год», — перечислил Макаров. Он также отметил эффективность индивидуальных программ для регионов с тяжелым финансовым положением: «Сейчас там экономические показатели выше, чем в среднем по России. Под каждое из этих направлений Комитетом по бюджету и налогам Госдумы РФ была сформирована законодательная база. Это дало реальные положительные результаты».

Оценку работе федерального центра дал и губернатор Рязанской области Павел Малков. В своем комментарии он подтвердил, что областной бюджет сохранил социальную направленность.

«Несмотря на сложности, главные приоритеты в бюджете Рязанской области сохранены. Выполняем все социальные обязательства, в том числе обязательства по повышению оплаты труда по указным категориям – это учителя, врачи, социальные работники, работники культуры. Также продолжаем расширять меры поддержки семей с детьми. Ведем строительство и ремонт автодорог, школ, детских садов, учреждений здравоохранения, культуры и спорта. Мы получаем на это беспрецедентную федеральную поддержку, плюс используем региональные резервы», — заявил Павел Малков.

Особо глава региона выделил решение Президента по списанию долгов, которое открывает новые возможности для модернизации инфраструктуры. «Десятилетиями не было серьезных вливаний в обновление коммунальной инфраструктуры. Благодаря решению Президента РФ о списании 2/3 задолженности по бюджетным кредитам реализуется программа модернизации ЖКХ. Ситуация начнет постепенно улучшаться», — отметил губернатор. Он добавил, что в числе первостепенных задач остается обеспечение эффективного расходования бюджетных средств, контроль за реализацией национальных проектов и социально значимых программ.

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