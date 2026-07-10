Общество

Рязанская металлургия укрепляет технологический суверенитет России

Олеся Чугунова
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Ежегодно, в третье воскресенье июля, в России отмечается День металлурга. В Рязанской области отрасль имеет выраженную специфику. В отличие от классических уральских гигантов, местная металлургия — это прежде всего высокотехнологичные производства, порошковая металлургия и глубокая металлообработка, которые в последние годы демонстрируют впечатляющие результаты.

Регион — лидер промышленного роста

На днях стало известно, Рязанская область заняла третье место в рейтинге эффективности реализации промышленной политики среди регионов России после Москвы и Московской области. Результаты рейтинга Минпромторга РФ были озвучены в рамках международной промышленной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге.

Губернатор Рязанской области Павел Малков:

«Это высокая оценка работы команды региона по развитию промышленности. В Рязанской области работают более трех тысяч предприятий в самых разных отраслях. В прошлом году промышленное производство выросло на 8%. Уже несколько лет подряд мы растем существенно быстрее среднероссийских темпов».

В 2025 году Рязанская область заняла третье место в Национальном рейтинге субъектов РФ по развитию промышленных кластеров.

В июне 2026 года еще один промышленный кластер с участием предприятий Рязанской области вошел в федеральный реестр промышленных кластеров и получил возможность реализовывать импортозамещающие проекты с привлечением дополнительных мер господдержки. Соответствие требованиям Министерства промышленности и торговли РФ подтвердил кластер производителей токарных станков и комплектующих.

Всего на данный момент в Рязанской области созданы 22 кластерных объединения.

Индекс промышленного производства в Рязанской области в январе-марте 2026 года составил 106,1% к уровню аналогичного периода 2025 года. Регион уверенно входит в пятерку лидеров ЦФО по темпам промышленного роста.

Флагманы отрасли

К предприятиям металлургической отрасли относится Скопинский автоагрегатный завод, занимающийся производством сложных амортизаторов. Завод «Тяжпрессмаш» в Рязани является ведущим производителем тяжелого кузнечно-прессового оборудования. Его станки работают на крупнейших металлургических предприятиях страны, в том числе на Урале и в Сибири. Рязанский завод точного литья выплавляет более 40 марок чугуна и стали. Предприятие сотрудничает с крупными компаниями железнодорожной отрасли и машиностроения. Завод запустил серийное производство комплектующих деталей грузовых тепловозов, обрабатывающих центров, сельскохозяйственной техники. Продукция заменила импортные аналоги.

Металлургия — это прежде всего люди. В преддверии профессионального праздника в Рязанской области традиционно проходят церемонии награждения. Губернатор региона Павел Малков подписал распоряжение о награждении работников металлургической отрасли памятными знаками и почетными грамотами. Среди отмеченных — сотрудники Приокского завода цветных металлов: аппаратчик производства драгоценных металлов, начальник ремонтно-механического участка и плавильщик аффинажного производства.

Завод цветных металлов в Касимове — одно из ведущих аффинажных производств России, включенное Указом Президента в перечень стратегических предприятий. Его продукция — слитки аффинированных золота, серебра, платины и палладия — признана на международном рынке.

Последние несколько лет стали для Приокского завода цветных металлов временем роста и качественных изменений. Ежегодные инвестиционные вложения капитального характера составляют порядка 200–300 млн рублей. В период с 2022 по 2025 год выручка предприятия увеличилась с 3,22 до 3,55 млрд рублей, прибыль — с 102,3 до 414,1 млн рублей. Численность работников сегодня составляет 580 человек, набор специалистов продолжается.

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