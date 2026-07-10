Павел Малков прокомментировал благоустройство индустриального парка «ПодЗавод» в Сасове

Губернатор Павел Малков прокомментировал ход реализации в Рязанском регионе проектов, которые стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». В этом году к работам приступили сразу на шести общественных пространствах, чьи концепции уже детально проработаны и полностью готовы к воплощению.

В числе победителей прошлого года — «Мелодия старого города» в Касимове, «Открывая просторы» в Скопине, «Отражение реки» в Новомичуринске, «На пути к истоку» в Шацке, пешеходная тропа «Поступь времен» в Михайлове и «Индустриальный парк «ПодЗавод» в Сасове. Каждый из этих проектов призван кардинально обновить облик городов, создав современные зоны отдыха и притяжения для жителей.

Павел Малков, в частности, отметил, что проект благоустройства территории около индустриального парка «ПодЗавод» в Сасове – это отличный шанс сделать город лучше.