Жителям Рязанской области напоминают о запрете съёмки работы ПВО и последствий атак

Опрергруппа Рязанской области обращаются к гражданам с настоятельной просьбой прекратить съёмку пролётов БПЛА, работы систем противовоздушной обороны, а также мест падения обломков и последствий ударов.

Любительские кадры, которые мгновенно разлетаются в соцсетях и мессенджерах, — это не просто информация для любопытных. Это ценнейшие разведывательные данные для противника, которые используются против нас.

Почему это смертельно опасно:

Разведка и наведение. По вашим видео враг определяет точные координаты позиций ПВО, траектории полёта ракет и дронов, а также места падения обломков. Это позволяет корректировать огонь и наносить повторные удары. Корректировка атак. Анализ скорости, маршрутов и времени реакции наших сил даёт противнику возможность сделать следующие атаки более эффективными и разрушительными. Дезинформация. Ваши материалы вырывают из контекста и используют вражеские пропагандисты для создания фейков — чтобы запугать население или очернить работу наших военных. Угроза вашей безопасности. Публикуя такие кадры, вы делаете свой район потенциальной целью для повторных обстрелов. Вы подвергаете опасности не только себя, но и всех соседей. Юридические последствия. Съёмка и распространение подобного контента — прямое нарушение законодательства Российской Федерации, которое влечёт за собой административную и даже уголовную ответственность.

Доверяйте только официальным источникам — сообщениям Минобороны и региональных властей. Не снимайте, не пересылайте и не публикуйте никаких фото- и видеоматериалов с мест работы ПВО и последствий атак. Этим вы помогаете сохранить жизни и приблизить нашу общую победу.