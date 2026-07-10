Общество

Жителям Рязанской области напоминают о запрете съёмки работы ПВО и последствий атак

Олеся Чугунова
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Опрергруппа Рязанской области обращаются к гражданам с настоятельной просьбой прекратить съёмку пролётов БПЛА, работы систем противовоздушной обороны, а также мест падения обломков и последствий ударов.

Любительские кадры, которые мгновенно разлетаются в соцсетях и мессенджерах, — это не просто информация для любопытных. Это ценнейшие разведывательные данные для противника, которые используются против нас.

Почему это смертельно опасно:

  1. Разведка и наведение. По вашим видео враг определяет точные координаты позиций ПВО, траектории полёта ракет и дронов, а также места падения обломков. Это позволяет корректировать огонь и наносить повторные удары.
  2. Корректировка атак. Анализ скорости, маршрутов и времени реакции наших сил даёт противнику возможность сделать следующие атаки более эффективными и разрушительными.
  3. Дезинформация. Ваши материалы вырывают из контекста и используют вражеские пропагандисты для создания фейков — чтобы запугать население или очернить работу наших военных.
  4. Угроза вашей безопасности. Публикуя такие кадры, вы делаете свой район потенциальной целью для повторных обстрелов. Вы подвергаете опасности не только себя, но и всех соседей.
  5. Юридические последствия. Съёмка и распространение подобного контента — прямое нарушение законодательства Российской Федерации, которое влечёт за собой административную и даже уголовную ответственность.

Доверяйте только официальным источникам — сообщениям Минобороны и региональных властей. Не снимайте, не пересылайте и не публикуйте никаких фото- и видеоматериалов с мест работы ПВО и последствий атак. Этим вы помогаете сохранить жизни и приблизить нашу общую победу.

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