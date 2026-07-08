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Общество

В Рязани на трёх улицах 8 июля отключат холодную воду

Алексей Самохин
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Жителям нескольких домов в Рязани временно отключат холодное водоснабжение в среду, 8 июля. Об этом сообщил городской Водоканал.

Подачу воды приостановят с 09:00 до 16:00. Ограничения связаны с проведением работ на сетях.

Под отключение попадут дома по следующим адресам:

  • улица Гагарина, 83, 87;
  • улица Стройкова, 65, корпус 2 (детский сад № 85);
  • улица Черновицкая, 4, 4 корпус 1, 4 корпус 2, 6, 6 корпус 1, 6 корпус 2, 6 корпус 3.

После завершения работ водоснабжение восстановят в обычном режиме.

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