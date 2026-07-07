Изображение от mdjaff на Freepik
Новости России

Умер один из основателей «Песняров» Владислав Мисевич

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

На 82-м году жизни скончался советский и белорусский музыкант, один из основателей вокально-инструментального ансамбля «Песняры» Владислав Мисевич. Об этом сообщает aif.ru.

Заслуженный артист Белоруссии умер в Минске. По предварительным данным, церемония прощания с музыкантом состоится 9 июля.

Владислав Мисевич родился в Оренбурге. Он был воспитанником оркестра Оренбургского суворовского училища, затем выступал в оркестре Оренбургского высшего летного военного училища.

С 1968 года музыкант работал в коллективе «Лявоны» под руководством Владимира Мулявина. В 1970 году ансамбль получил новое название — «Песняры». Мисевич выступал в составе коллектива до 1992 года, а в 1998-м вернулся в ансамбль, где в течение года исполнял обязанности директора.

Знакомая музыканта Светлана рассказала, что его смерть стала полной неожиданностью для близких и коллег. По ее словам, незадолго до трагедии они общались, и артист не жаловался на здоровье, оставаясь активным и жизнерадостным человеком.

«Он лег спать и умер. Полная неожиданность. Легенда!», — сообщила Светлана. 

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
МИД: Прибалтика готовит массовую депортацию русскоязычных

Популярные материалы

Новости России

Стало известно, откуда велась массовая атака БПЛА на Санкт-Петербург

Средства противовоздушной обороны уничтожили 72 беспилетных летательных аппарата над территорией Ленинградской области в ночь на 4 июля.
Новости России

Названа причина смерти писательницы Ирады Берг в 53 года

Вероятной причиной смерти известной писательницы и искусствоведа Ирады Берг...
Интересное

«После июля 2026 жизнь уже не будет прежней»: Драган сделала прогноз для России

Светлана Драган назвала июль месяцем судьбоносных решений. По её мнению, именно тогда начнётся новая глава в истории России.
Новости России

Москвич сломал импортный фаллопротез за 750 тысяч, пытаясь впечатлить подруг

37-летний местный житель повредил дорогой импортный фаллопротез, пытаясь устроить шоу для своих спутниц.
Интересное

Жириновский знал содержание звонков Путина и Трампа: пророчество, от которого в ужасе замирает Запад

Старое выступление лидера ЛДПР вновь стало вирусным. Многие увидели в нём прямой намёк на сегодняшние события.
Темы
Политика

МИД: Прибалтика готовит массовую депортацию русскоязычных

По словам Лукьянцева, власти прибалтийских государств рассчитывают таким образом решить проблему русскоязычного населения и вопрос массового безгражданства, который сохраняется на их территории.
Общество

Часть жителей Солотчи осталась без света 

Отключение затронуло улицу Мещерскую в Солотче, Солотчинское шоссе, микрорайон Солотча, а также садоводческое товарищество «Отдых» в Полянском сельском поселении.
Экология, природа, животные

В мэрии Рязани рассказали, каких собак надо выгуливать в наморднике

В соцсетях пожаловались на рязанца, который выпускает собаку на самовыгул на улице Вокзальной, недалеко от школы. Пользователи просят принять меры. 
Погода

В Рязанской области 8 июля ожидаются дожди, грозы и порывистый ветер

По данным Рязанского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, местами пройдут кратковременные дожди, днем в отдельных районах возможны грозы.
Экология, природа, животные

В 20 муниципалитетах Рязанской области отменили особый противопожарный режим

С 7 июля на территориях 20 муниципальных образований Рязанской области отменён особый противопожарный режим. Решение принято в связи с нормализацией погодных условий, сообщили в региональном управлении МЧС России.
Политика

Эксперт назвал истинные причины отказа Киева забрать тела погибших в Константиновке

Эксперт считает, что признание факта гибели военнослужащих влечет оформление документов и выплату предусмотренных компенсаций родственникам.
Транспорт и дороги

Трассу М-5 в Рыбновском районе перекроют на 2 часа

Объезд будет организован через город Рыбное
Общество

Прокуратура выявила проблемы при строительстве школы в Дядькове под Рязанью

В связи с выявленными нарушениями подрядчику и заказчику внесены представления с требованием устранить недостатки.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье