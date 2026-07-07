Умер один из основателей «Песняров» Владислав Мисевич

На 82-м году жизни скончался советский и белорусский музыкант, один из основателей вокально-инструментального ансамбля «Песняры» Владислав Мисевич. Об этом сообщает aif.ru.

Заслуженный артист Белоруссии умер в Минске. По предварительным данным, церемония прощания с музыкантом состоится 9 июля.

Владислав Мисевич родился в Оренбурге. Он был воспитанником оркестра Оренбургского суворовского училища, затем выступал в оркестре Оренбургского высшего летного военного училища.

С 1968 года музыкант работал в коллективе «Лявоны» под руководством Владимира Мулявина. В 1970 году ансамбль получил новое название — «Песняры». Мисевич выступал в составе коллектива до 1992 года, а в 1998-м вернулся в ансамбль, где в течение года исполнял обязанности директора.

Знакомая музыканта Светлана рассказала, что его смерть стала полной неожиданностью для близких и коллег. По ее словам, незадолго до трагедии они общались, и артист не жаловался на здоровье, оставаясь активным и жизнерадостным человеком.