В мэрии Рязани рассказали, каких собак надо выгуливать в наморднике

Собаки потенциально опасных пород должны выгуливаться в наморднике. Об этом говорится в сообщении администрации Рязани в комментариях на странице губернатора Павла Малкова ВКонтакте.

В соцсетях пожаловались на рязанца, который выпускает собаку на самовыгул на улице Вокзальной, недалеко от школы. Пользователи просят принять меры.