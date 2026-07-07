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Экология, природа, животные

В мэрии Рязани рассказали, каких собак надо выгуливать в наморднике

Алексей Самохин
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Собаки потенциально опасных пород должны выгуливаться в наморднике. Об этом говорится в сообщении администрации Рязани в комментариях на странице губернатора Павла Малкова ВКонтакте.

В соцсетях пожаловались на рязанца, который выпускает собаку на самовыгул на улице Вокзальной, недалеко от школы. Пользователи просят принять меры. 

«Собаки потенциально опасных пород должны выгуливаться в наморднике, — говорится в ответе мэрии. — Для остальных собак намордник не обязателен, но вне дома и специально оборудованных площадок они должны быть на поводке. Если вы столкнулись с таким нарушением, зафиксируйте его на камеру мобильного телефона и обратитесь в правоохранительные органы по телефону 02 (или 102 с мобильного). Заявление примет участковый инспектор полиции, который проведёт проверку и передаст материалы в административную комиссию для дальнейшего рассмотрения».

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