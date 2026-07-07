Фото: 7info
Погода

В Рязанской области 8 июля ожидаются дожди, грозы и порывистый ветер

Алексей Самохин
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В среду, 8 июля, в Рязанской области сохранится облачная с прояснениями погода. По данным Рязанского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, местами пройдут кратковременные дожди, днем в отдельных районах возможны грозы.

Ветер будет дуть с юго-запада и юга со скоростью 6–11 метров в секунду. Днем местами порывы усилятся до 12–17 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит от +11 до +16 градусов. Днем воздух прогреется до +22…+27 градусов.

Опасных и неблагоприятных метеорологических явлений синоптики не прогнозируют. Вместе с тем из-за порывистого ветра в большинстве районов области сохраняется вероятность происшествий муниципального уровня.

Специалисты предупреждают о возможных повреждениях линий электропередачи и связи, нарушениях в работе транспорта, увеличении числа ДТП, падении деревьев, обрушении слабо закрепленных конструкций и рекламных щитов, а также сбоях в работе коммунальных систем жизнеобеспечения.

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