Прокуратура выявила проблемы при строительстве школы в Дядькове под Рязанью

Прокурор Рязанского района Александр Аллахвердов проверил ход строительства нового корпуса школы в селе Дядьково. В выездном совещании приняли участие глава администрации Рязанского муниципального округа Дмитрий Хотенцев и представитель подрядной организации.
Во время проверки участники обсудили проблемные вопросы, связанные с реализацией проекта. Особое внимание уделили качеству строительных работ, соблюдению сроков, соответствию используемых материалов установленным требованиям и рискам невыполнения условий контракта.
По итогам выезда прокуратура дала оценку текущему состоянию объекта. В надзорном ведомстве сообщили, что темпы строительства признаны неудовлетворительными.
В связи с выявленными нарушениями подрядчику и заказчику внесены представления с требованием устранить недостатки.
Прокуратура Рязанской области заявила, что продолжит контролировать реализацию проекта строительства школы в Дядькове.