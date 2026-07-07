Фото: прокуратура Рязанской области
Общество

Прокуратура выявила проблемы при строительстве школы в Дядькове под Рязанью

Алексей Самохин
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Прокурор Рязанского района Александр Аллахвердов проверил ход строительства нового корпуса школы в селе Дядьково. В выездном совещании приняли участие глава администрации Рязанского муниципального округа Дмитрий Хотенцев и представитель подрядной организации.

Во время проверки участники обсудили проблемные вопросы, связанные с реализацией проекта. Особое внимание уделили качеству строительных работ, соблюдению сроков, соответствию используемых материалов установленным требованиям и рискам невыполнения условий контракта.

По итогам выезда прокуратура дала оценку текущему состоянию объекта. В надзорном ведомстве сообщили, что темпы строительства признаны неудовлетворительными.

В связи с выявленными нарушениями подрядчику и заказчику внесены представления с требованием устранить недостатки.

Прокуратура Рязанской области заявила, что продолжит контролировать реализацию проекта строительства школы в Дядькове.

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