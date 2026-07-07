Чиновники рассказали о причинах массовых отключений света в Рязани

В Рязани за неделю зафиксировано четыре крупных повреждения кабельных линий, которые оставили без света жителей десятков улиц в разных районах города. Об этом сообщили в министерстве ТЭК и ЖКХ Рязанской области.

Все аварии произошли в период с 22 по 28 июня по вине частных лиц и строительных организаций, проводивших земляные работы. В отношении нарушителей региональные власти пообещали принять административные меры.

По данным ведомства, аварийные бригады и сами виновники устраняли последствия повреждений в оперативном режиме, однако сотни горожан провели без электричества от тридцати минут до полутора часов.

22 июня (Соколовка): в 15:14 частные собственники земли повредили абонентскую линию 10 кВ. Без электроснабжения остались улицы 1-я и 2-я Прудная, Прудный проезд, Соколовская, а также улицы Связи и Гагарина. Свет вернули в 17:17 после ремонта кабеля силами самих владельцев.

в 15:14 частные собственники земли повредили абонентскую линию 10 кВ. Без электроснабжения остались улицы 1-я и 2-я Прудная, Прудный проезд, Соколовская, а также улицы Связи и Гагарина. Свет вернули в 17:17 после ремонта кабеля силами самих владельцев. 23 июня (район ул. Строителей): в 12:15 рязанец без официального ордера на земляные работы и согласования с РГРЭС порвал кабель 6 кВ. Дома №1, 1а, 3 и 5 по улице Строителей остались без света. Нарушитель восстановил линию своими силами, свет дали в 12:54.

в 12:15 рязанец без официального ордера на земляные работы и согласования с РГРЭС порвал кабель 6 кВ. Дома №1, 1а, 3 и 5 по улице Строителей остались без света. Нарушитель восстановил линию своими силами, свет дали в 12:54. 23 июня (Центр): в 18:20 произошел самый масштабный инцидент. Подрядчик городской администрации ООО «Реалист» вел раскопки на основании ордера, однако рабочие нарушили охранную зону и кабельное расстояние. В результате без света остался практически весь центр Рязани: улицы Ленина, Горького, Радищева, Свободы, Есенина, Маяковского, Фрунзе, Введенская, Николодворянская, Полонского и Садовая. Последствия устранили к 19:38.

в 18:20 произошел самый масштабный инцидент. Подрядчик городской администрации ООО «Реалист» вел раскопки на основании ордера, однако рабочие нарушили охранную зону и кабельное расстояние. В результате без света остался практически весь центр Рязани: улицы Ленина, Горького, Радищева, Свободы, Есенина, Маяковского, Фрунзе, Введенская, Николодворянская, Полонского и Садовая. Последствия устранили к 19:38. 25 июня (Дашково-Песочня): в 13:39 подрядная организация МУП «РМПТС» (ИП Панков) повредила ветку 10 кВ. Аварийное отключение затронуло крупные улицы спального района: Зубковой, Новоселов, Шереметьевскую и Васильевский проезд. Энергоснабжение полностью восстановили к 14:59.