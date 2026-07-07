Трое сирот получили квартиры в Касимовском округе Рязанской области

В Касимовском округе Рязанской области троим молодым людям, оставшимся без попечения родителей, вручили ключи от собственных квартир. Об этом сообщил глава администрации округа Иван Бахилов.
Новоселами стали Владимир, Сергей и Дарья. Они получили благоустроенное жилье, которое станет для них первым собственным домом.
Иван Бахилов лично поздравил молодых людей с важным событием. По его словам, ключи от квартиры символизируют начало нового жизненного этапа, самостоятельность и возможность строить свое будущее в комфортных условиях.
«Желаю, чтобы новый дом ребят всегда был наполнен светом, добром и только хорошими новостями! Пусть в нем царят гармония и счастье, а все задуманное обязательно сбудется», — написал Бахилов в соцсетях.