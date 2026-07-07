Военкор Коц объяснил, почему именно сегодня ВСУ пытались атаковать Москву 

Военный корреспондент Александр Коц заявил, что массированный налет украинских беспилотников на российские регионы мог быть приурочен к открытию саммита НАТО.

С вечера понедельника до шести утра в направлении Москвы двигались более 430 беспилотников. На подлете к столице силы противовоздушной обороны уничтожили 36 аппаратов. Остальные цели перехватывали на дальних рубежах, в том числе и в Рязанской области.

Коц назвал нынешнюю атаку одной из самых масштабных по количеству одновременно запущенных беспилотников. При этом он считает, что выбранная дата не была случайной.

Военкор обратил внимание, что через несколько часов должен открыться саммит НАТО в Анкаре. Тема Украины на мероприятии отошла на второй план, а ряд европейских политиков выступили с заявлениями о нежелании увеличивать поддержку Киева.

«С микрофоном у Зеленского на саммите — проблемы: The Telegraph пишет прямо, что слово ему в этот раз не дадут. Тему Украины по итоговой декларации сдвинули в тень — чтобы не злить Трампа. Фицо, Бабиш, Мадьяр, даже Туск — каждый по-своему уже сказал, что «за Украину платить не готов»», — пишет Коц.

По мнению Коца, на фоне ограниченного внимания к украинской повестке организаторы атаки рассчитывали добиться информационного эффекта. Вместе с тем он отметил, что эшелонированная система ПВО успешно справилась с отражением налета.