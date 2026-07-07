Ученые РАН признали озеро Белое в Рязанской области самым глубоким в ЦФО

Озеро Белое в Рязанской области оказалось самым глубоким водоемом Центрального федерального округа. К такому выводу пришли ученые Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН по итогам проведенных исследований.

Как сообщили РИА Новости в институте, глубина озера достигает 54 метров ниже уреза воды. Этот показатель значительно превосходит ранее известные значения для озер Центральной России. Для сравнения, глубина озера Глубокое в Московской области составляет 31 метр.

Во время экспедиции специалисты выполнили гидрографические измерения, провели гидрологическое зондирование и гидрохимический мониторинг водоема.

Исследователи также зафиксировали редкое природное явление. По их данным, весеннее перемешивание вод сработало как естественный фильтр, что представляет интерес как для науки, так и для экологического мониторинга состояния озера.

В Институте океанологии РАН сообщили, что работа на озере Белое продолжится. В начале осени ученые планируют установить в водоеме первое гидрологическое оборудование для дальнейших наблюдений.