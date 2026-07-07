В нескольких районах Рязани 7 июля отключат холодную воду

Жителей Рязани предупредили о плановых отключениях холодного водоснабжения 7 июля. Как сообщили в МП «Водоканал», ограничения связаны с проведением ремонтных работ на сетях.

С 09:00 до 17:00 без воды останутся дома в 12-м районе Борок. Под отключение попадут десятки адресов, включая дома №№ 1–21, а также ряд строений с литерными и дополнительными номерами.

С 09:30 до 17:00 холодную воду отключат в поселках Качево и Мордасово, а также в микрорайоне Качевские Дворики.

В это же время водоснабжение временно прекратят на ряде улиц и проездов в поселке Лесок. Ограничения затронут улицы Добролюбова, Дорожную, Достоевского, Лесную, Громовой, Шевцовой, Тюленина, Новоселковскую, а также Лесные и Прудные проезды.

Кроме жилых домов, отключение коснется Рязанской областной ветеринарной станции, ветеринарной аптеки, производственной компании «Лесок», логистической компании, кинологической службы ППС и отеля «Бриз».

После завершения работ подачу воды восстановят в штатном режиме.