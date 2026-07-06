Массовое отключение воды ждет рязанцев 7 июля

«Водоканал города Рязани» сообщает о проведении ремонтных работ на водопроводе в понедельник, 7 июля 2026 года. В связи с этим будет временно прекращена подача холодной воды в ряд жилых домов и организаций города.

Основная часть адресов будет отключена от водоснабжения с 09:00 до 17:00. Дополнительная группа адресов в поселках Качево, Мордасово и Качевские Дворики останется без воды с 09:30 до 17:00.

Список адресов отключения с 09:00 до 17:00:

1-й Лесной проезд д.11/54- 13 нечетная сторона , 4-22 четная сторона

1-й Лесной тупик д. 6-40 четная сторона ,11-41 нечетная сторона

1-й проезд Добролюбова д. 2- 6, четная сторона, д.3- 9 нечетная сторона

2-й проезд Добролюбова д. 4-10, четная сторона д.3-9, нечетная сторона

3-й проезд Добролюбова д. 1/10- 49 нечетная сторона , д.2- 52 четная сторона

4-й проезд Добролюбова д. 2/12- 50 четная сторона, д.7-49 нечетная сторона

5-й проезд Добролюбова д. 10- 60 четная сторона, д.3-59 нечетная сторона

6-й проезд Добролюбова д. 4-34 четная сторона, д.5-31 нечетная сторона

ул.Громовой д. 10/29- 56 четная сторона, д. 9-47/42 нечетная сторона

ул.Добролюбова д. 6/2-78/56 четная сторона, д. 963 нечетная сторона

ул.Дорожная д. 1, -55 нечетная сторона, д. 2-34 четная сторона

ул.Достоевского д. 1, — 49 нечетная сторона, д. 2/4-52 четная сторона

ул.Лесная д. 1- 67 нечетная сторона, д. 2-56 четная сторона

ул. Новоселковская д. 4-72А, четная сторона

ул. Тюленина д. 14/3- 36 четная сторона, д. 15-17 нечетная сторона

ул. Чехова д. 1-51 нечетная сторона, д.4-10, д.66 — ГБУ РО Комплексный центр социального обслуживания населения «Семья», четная сторона

ул. Шевцовой д. 10-48/32, четная сторона ,13/15-45/30 нечетная сторона

1-й проезд Шевцовой д. 1-25/25 нечетная сторона, д. 4-32А четная сторона

ул. Прудный Проезд д. 1-5, д. 6-18

1-й Прудный проезд д. 1, д.4-10

ул. Новоселковская д. 17(Логистическая компания), д. 13(Полк ППС), д. 11(Кинологи)

ул. Лесная д. 28 СБ ДПС ГИБДД

пос.Борки 12 район д.1 – д.21а ( нечетная сторона), д.2 – д.20 ( четная сторона), д.121-д.129 ( нечетная сторона), д.122 – д.130 ( четная сторона).

Список адресов отключения с 09:30 до 17:00:

Качевские Дворики, д.1-6, д.3-5

п. Качево, д.1-55, д.2- 56;

п. Мордасово, д.1-75, д.2- 76

Водоканал рекомендует жителям указанных адресов заранее запастись водой для бытовых нужд.