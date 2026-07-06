Изображение сгенерировано нейросетью
Общество

В Рязанской области объявлено штормовое предупреждение

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Главное управление МЧС России по Рязанской области объявило штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий. До конца суток 6 июля, а также ночью и утром 7 июля на территории региона ожидаются неблагоприятные метеорологические явления.

По прогнозу синоптиков, в регионе местами сохранятся грозы и ливневые дожди. В отдельных районах возможен град. Ожидается усиление юго-западного ветра с порывами до 12-17 метров в секунду, что может привести к повреждению легких конструкций, обрыву линий электропередачи и падению деревьев.

Спасатели призывают рязанцев соблюдать простые, но важные правила безопасности во время непогоды:

  • Не стойте под рекламными конструкциями и крышами домов
  • Избегайте нахождения вблизи линий электропередачи и высоких деревьев
  • По возможности ограничьте время пребывания на улице
  • На случай отключения электричества держите наготове электрический фонарь
  • Не пользуйтесь для освещения открытым огнем — это опасно и может стать причиной пожара

Если Вы стали участником или свидетелем трагедии, для вызова пожарных и спасателей звоните по телефону — 01, мобильная связь — 101, единый номер вызова экстренных служб — 112.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
В Скопинском округе ребёнок погиб от удара током из-за оголённых проводов на улице
Следующая статья
Украинские БПЛА впервые атаковали Омский НПЗ

Популярные материалы

Новости России

Стало известно, откуда велась массовая атака БПЛА на Санкт-Петербург

Средства противовоздушной обороны уничтожили 72 беспилетных летательных аппарата над территорией Ленинградской области в ночь на 4 июля.
Интересное

«После июля 2026 жизнь уже не будет прежней»: Драган сделала прогноз для России

Светлана Драган назвала июль месяцем судьбоносных решений. По её мнению, именно тогда начнётся новая глава в истории России.
Новости России

Названа причина смерти писательницы Ирады Берг в 53 года

Вероятной причиной смерти известной писательницы и искусствоведа Ирады Берг...
Интересное

Старец Илий перед смертью оставил пророчество о финале СВО

Фролов также рассказал, что в последние годы схиархимандрит активно помогал российским военным. Во сне старец нередко видел позиции противника и направления его ударов.
Интересное

Ванга предсказала России две Победы. Главная загадка 2026 года рвёт Сеть

Что скрывается за загадочными словами болгарской провидицы и почему ключевым для нашей страны называют именно 2026 год.
Темы
Общество

В Рязанской области в 2026 году обновят более 60 остановочных павильонов

В Рязанской области продолжается реализация национального проекта «Инфраструктура для жизни» по поручению губернатора Павла Малкова. В рамках программы в регионе будет обновлено более 60 остановочных павильонов.
Новости кино и ТВ

Телепремьера сериала «История его служанки» состоится 13 июля на канале «Россия»

Историческая картина, снятая в декорациях XIX века, перенесет зрителей в эпоху балов, усадеб и сложных социальных условностей, за фасадом которых скрываются настоящие страсти и интриги.
Общество

Рязанский художник создал работу с оптическими иллюзиями в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде завершился фестиваль уличного искусства «Место», в рамках которого городские пространства преобразили более 30 мастеров со всей России.
Новости России

Более 70 беспилотников ВСУ пытались атаковать Ярославский НПЗ

В ночь на 6 июля Ярославская область столкнулась с масштабной атакой беспилотных летательных аппаратов. Главной целью противника стал Ярославский нефтеперерабатывающий завод.
Интересное

Гороскоп на 7 июля для всех знаков зодиака

7 июля звезды советуют прислушаться к внутреннему голосу, не бояться перемен и беречь свои финансы. Этот день принесет массу интересных событий, но потребует от вас мудрости и выдержки.
Общество

В Рязани из-за технологического нарушения обесточены десять улиц

В Рязани вечером 6 июля произошло масштабное отключение электроэнергии. В 18:01 из-за технологического нарушения без света остались потребители сразу на нескольких улицах города.
Транспорт и дороги

В Рязанской области 8 июля ограничат движение транспорта на участке трассы М-5 «Урал»

ФКУ «Поволжуправтодор» предупреждает водителей о временном ограничении движения на федеральной трассе М-5 «Урал» в Рязанской области. Ограничения будут действовать 8 июля 2026 года.
Новости России

Москвич сломал импортный фаллопротез за 750 тысяч, пытаясь впечатлить подруг

37-летний местный житель повредил дорогой импортный фаллопротез, пытаясь устроить шоу для своих спутниц.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье