В Рязанской области объявлено штормовое предупреждение

Главное управление МЧС России по Рязанской области объявило штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий. До конца суток 6 июля, а также ночью и утром 7 июля на территории региона ожидаются неблагоприятные метеорологические явления.

По прогнозу синоптиков, в регионе местами сохранятся грозы и ливневые дожди. В отдельных районах возможен град. Ожидается усиление юго-западного ветра с порывами до 12-17 метров в секунду, что может привести к повреждению легких конструкций, обрыву линий электропередачи и падению деревьев.

Спасатели призывают рязанцев соблюдать простые, но важные правила безопасности во время непогоды:

Не стойте под рекламными конструкциями и крышами домов

Избегайте нахождения вблизи линий электропередачи и высоких деревьев

По возможности ограничьте время пребывания на улице

На случай отключения электричества держите наготове электрический фонарь

Не пользуйтесь для освещения открытым огнем — это опасно и может стать причиной пожара

Если Вы стали участником или свидетелем трагедии, для вызова пожарных и спасателей звоните по телефону — 01, мобильная связь — 101, единый номер вызова экстренных служб — 112.