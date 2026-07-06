«Мы лечим не только тело, но и душу»: рязанская мама превратила мечевой бой в терапию для пожилых людей и участников СВО

В Рязани подвели итоги регионального этапа федеральной программы «Мама-предприниматель». В этом году 20 участниц доказали, что успешный бизнес и забота о семье — вещи совместимые. Особое внимание жюри и редакции 7инфо привлек проект Ирины Семизаровой «Гйолль: река Возрождения». Как клуб любителей фехтования стал центром адаптивного Современного Мечевого Боя для ветеранов СВО и пожилых людей, почему мягкие мечи творят чудеса и как не бояться монетизировать хобби — в нашем большом интервью.

— Ирина, расскажите, как из обычного хобби родился целый бизнес-проект?

— Всё началось с любви к истории. В юности мы с мужем увлекались историческим фехтованием и реконструкцией, но потом работа, учеба, рождение детей отняли всё свободное время. Хобби пришлось отложить.

Когда дети подросли и появилось немного времени, мы с мужем решили вернуться к теме, но уже в формате современного мечевого боя. Это единоборство с использованием сертифицированных мягких доспехов и мечей. Осенью 2022 года мы создали клуб «Гйолль». Изначально это был просто клуб по интересам, без цели заработать — мы арендовали зал в бизнес-центре «Нити», чтобы собираться с друзьями, у которых тоже уже были дети.

Потом к нам стали обращаться родители, спрашивать, можно ли привести детей. Так появились детские группы. А затем мы вступили в Федерацию Современного Мечевого Боя (ФСМБ) и стали рязанским региональным отделением. Узнали и стали активным участником проекта «Сила МЕЧты». Он реализуется при поддержке фонда президентских грантов и фонда «Все Все Вместе». Первые занятия в нашем городе начались на территории Рязанского областного госпиталя для ветеранов войн в рамках соглашения с Рязанским отделением ФСМБ и стали одним из этапов реабилитационной программы.

— И как проект перерос в коммерцию?

— Когда пациенты выписывались из госпиталя, они спрашивали: «А где можно продолжить?». Мы поняли, что потребность есть, помещение у нас уже арендовано, и решили запустить программу на коммерческой основе. Так родился наш основной проект.

— На кого рассчитана ваша реабилитационная программа?

— Изначально проект «Сила МЕЧты» ориентирован на людей с ампутацией конечностей в том числе ветеранов СВО. Но наша методика отлично подходит и для эндопротезистов (людей после замены суставов), и для пожилых людей, потерявших подвижность после переломов или просто в силу возраста.

Сейчас у нас занимается около 10 человек в неделю. Мы не берем людей «с улицы» без документов — обязательно смотрим медицинские заключения, чтобы исключить противопоказания. Мы не проводим медицинскую реабилитацию (для этого нужна лицензия), мы занимаемся новым видом адаптивной физической культуры.

— Звучит необычно: мечи и реабилитация. Как это вообще работает? Люди действительно машут мечами?

— Современный мечевой бой — это не рыцарские турниры на железе. Это мягкое, безопасное оборудование. И здесь работает в первую очередь психология.

У человека после травмы или операции есть страх: он боится разогнуть руку, боится опереться на ногу. Когда он надевает мягкие доспехи, мозг воспринимает это как барьер, защиту. А когда в руки дается меч, включается элемент игры. Человек «выключает голову», перестает бояться и начинает двигаться. Он сильнее опирается на ногу, активнее работает рукой. Для людей с протезами это тоже огромный плюс: они чувствуют себя защищенными и не боятся лишний раз нагрузить дорогостоящий протез. Мы снимаем психологический барьер, а за ним подтягивается и физиология.

Фото: Ирина Семизарова Фото: Ирина Семизарова Фото: Ирина Семизарова

— Ирина, вы также упомянули, что параллельно развиваете семейный центр игровых традиций «Рязанские забавы». На кого он ориентирован?

— Дети сегодня много сидят за уроками и в телефонах. Страдает осанка, зрение, им жизненно необходима подвижность. На базе «Клуба мечевого боя Гйолль» мы развиваем семейный центр игровых традиций «Рязанские забавы» — это место, где можно весело и с пользой провести время, прикоснуться к русским традициям и культуре. Это выездные мероприятия, праздники, где мы знакомим людей с подвижными играми, фехтованием и гимнастикой конца 19 — начала 20 века.

Наш центр предназначен для современных родителей, обеспокоенных тем, что их дети всё больше времени проводят в виртуальном мире, забывая о живом общении и простых радостях дворовых игр. Мы стремимся вернуть детям интерес к активным играм, где важно уметь договариваться, радоваться и огорчаться вместе, без использования экранов, но с настоящими эмоциями. В нашем центре дети находятся под присмотром и играют в безопасные, но увлекательные игры, а родители могут ненадолго вернуться в своё детство или просто отдохнуть, наблюдая за искренней радостью своего ребёнка.

— А как к бизнесу относятся ваши дети?

— Дети у нас вовлечены напрямую! Сыну 10 лет, дочери скоро 14. Когда мы выезжаем на мероприятия вроде «Науки 0+» или «Библиосумерек», они работают на наших станциях. Например, у нас есть станция прикладной стрельбы из лука: там они объясняют им, как накладывать тетиву и как правильно стрелять. Они уже всё знают и делают это с удовольствием.

— Совмещать бизнес и семью всегда сложно. Как вам удается всё успевать?

— Мне это привычно. Когда моей дочери было четыре года, она начала заниматься фигурным катанием. Сыну было всего полгода, когда мы пошли на лед. Он буквально вырос в Ледовом дворце: ел там, спал, жил между тренировками. Поэтому дети всегда с нами, они привыкли к такому ритму. Ну и, конечно, огромную роль играет поддержка мужа. Мы — одна команда.

— Многие мамы в декрете горят идеей открыть свое дело, но боятся. Что бы вы им посоветовали?

— Во-первых, не стоит сразу надевать розовые очки. Фраза «если займешься любимым делом, не проработаешь ни дня» — это миф. Любое хобби, переведенное в бизнес, становится работой, где нужно тратить много сил. Поэтому прежде чем стартовать, изучите рынок: а нужно ли это людям?

Во-вторых, не бойтесь начинать. У нас, например, не было больших финансовых рисков, потому что зал мы и так снимали для себя. Но даже если страшно — ищите поддержку. В Рязани много сообществ: рукодельниц, мам, предпринимателей. Найдите своих! Там вас поддержат морально, подскажут идеи.

И обязательно пользуйтесь ресурсами, которые есть. Например, центр «Мой бизнес» — это кладезь информации. Они помогут просчитать риски, подскажут, как оформить самозанятость или ИП. Главное — верить в себя и не опускать руки, когда что-то не получается с первого раза.

Федеральная образовательная программа «Мама-предприниматель» проводится в Рязанской области уже в четвертый раз. Она организована Минэкономразвития РФ при участии Центра «Мой бизнес» Агентства развития бизнеса Рязанской области. В этом году 20 участниц представили свои бизнес-проекты, доказав, что успешное предпринимательство и забота о семье могут идти рука об руку.