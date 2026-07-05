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Общество

Жители Спасского района уже несколько дней остаются без света и воды

Анастасия Мериакри
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Жители нескольких населенных пунктов Спасского района Рязанской области столкнулись с длительными отключениями электроснабжения и водоснабжения. Местные жители выражают недовольство работой коммунальных служб и обещаниями энергетиков, которые не выполняются, сообщает группа «Топор. Новости Рязани» ВКонтакте.

На нескольких улицах села Кутуково уже третий день отсутствует электроснабжение. Местные жители жалуются, что несмотря на многочисленные обращения в различные инстанции, ситуация не меняется.

«Мы уже устали звонить во все инстанции. В Россетях каждый раз обещают, что свет дадут то в 12, то в 19, то в 22 часа, но ничего не меняется. На улице лето, холодильники и морозильники давно разморозились, мясо и другие продукты пришлось выбросить», — рассказывают местные жители.

Люди вынуждены выбрасывать испорченные продукты, так как холодильники и морозильные камеры перестали работать несколько дней назад. В летнюю жару это создает дополнительные неудобства и финансовые потери для семей.

Очередным населенным пунктом Спасского округа, оказавшимся в сложной ситуации, стал поселок Спиртзаводской. По информации местных жителей, с пятницы здесь отсутствуют как электроснабжение, так и водоснабжение.

Ситуация в селе Исады также вызывает обеспокоенность. По словам жителей, населенный пункт больше суток оставался без света и воды, причем это уже третье подобное отключение за текущий месяц.

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