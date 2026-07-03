Павел Малков рассказал о замене 80-летнего трубопровода на Садовой в Рязани

В Рязанской области продолжается масштабное обновление коммунальных сетей. На улице Садовой ведётся замена магистрального трубопровода, проложенного ещё в 1975 году. Последний раз его капитально ремонтировали более трёх десятилетий назад, и к настоящему моменту износ достиг 80%.

Работы идут в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Специалисты уже установили новые металлические конструкции и восстанавливают тепловые камеры. В ближайшее время приступят к обратной засыпке, укладке асфальта и ремонту люков. Завершить все этапы планируется до конца июля – августа.

Губернатор Рязанской области Павел Малков также сообщил о дальнейших планах: