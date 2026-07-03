Фото: https://max.ru/pv_malkov
Общество

Павел Малков рассказал о замене 80-летнего трубопровода на Садовой в Рязани

Олеся Чугунова
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В Рязанской области продолжается масштабное обновление коммунальных сетей. На улице Садовой ведётся замена магистрального трубопровода, проложенного ещё в 1975 году. Последний раз его капитально ремонтировали более трёх десятилетий назад, и к настоящему моменту износ достиг 80%.

Работы идут в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Специалисты уже установили новые металлические конструкции и восстанавливают тепловые камеры. В ближайшее время приступят к обратной засыпке, укладке асфальта и ремонту люков. Завершить все этапы планируется до конца июля – августа.

Губернатор Рязанской области Павел Малков также сообщил о дальнейших планах:

«До конца года также обновим изношенные участки теплосети на улице Попова и у котельной на Новосёлов, 53а».

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