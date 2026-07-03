Рязань на выходных: фестивали для детей, концерты и экскурсии

В жаркие летние дни представляем афишу мероприятий, которые пройдут в Рязани уже в эти выходные. На Лыбедском бульваре состоится семейный фестиваль «Мампус и его друзья». В программе детские активности, концерты и развлечения для всей семьи, включая площадку для питомцев. На Рязанской ВДНХ пройдет фолк- и этнофестиваль с концертами, мастер-классами и ярмаркой локальных брендов.

Тем, кто предпочитает отдых на природе, подойдет фестиваль «Есенин Яр» в Константинове. В этот день здесь выступит театр «Предел» со спектаклем по произведениям Владимира Высоцкого. Посетить программу можно по входному билету на территорию музея-заповедника.

4 июля, суббота

Лыбедский бульвар

Фестиваль «Мампус и его друзья» (0+) – с 11:00 до 19:00. На Лыбедском бульваре пройдет фестиваль детского туризма. Гостей ждут концерты, анимационная программа, конкурсы с призами, мастер-классы, благотворительный маркет и площадка с активностями для детей и их питомцев.

Рязанская ВДНХ

Фолк-фестиваль «Явь» (6+) – с 15:00 до 21:30. На площадке пройдут концерты фолк- и этно-исполнителей, мастер-классы, детская анимация и маркет локальных брендов. Завершит программу выступление хедлайнера фестиваля группы – «Белолуна», известной сочетанием народной музыки и современных электронных мотивов.

Музей-заповедник С.А.Есенина в Константинове

Музыкально-поэтический спектакль «Где твои семнадцать лет» (12+) – 17:00. В рамках фестиваля «Есенин Яр» молодежный театр «Предел» представит постановку по произведениям Владимира Высоцкого и воспоминаниям о нем. Посетить спектакль можно по входному билету на территорию музея-заповедника.

ТРЦ «Марко Молл»

Фестиваль ретроавтомобилей «Машина времени» (0+) – с 12:00, вход свободный. На парковке у входа № 2 пройдет выставка более 150 ретроавтомобилей советского, европейского и американского автопрома. Гостей ждут конкурсы, интерактивные площадки, выступление кавер-группы «Неон» и награждение участников.

Фотодом им. Е. Н. Каширина

Выставка «Две Эммы и я» (16+) – с 11:00 до 18:00. В Фотодоме работает персональная выставка петербургского фотохудожника Анны Кульминской. Проект посвящен судьбам двух репрессированных немок Поволжья и объединяет фотографии, архивные материалы и личные воспоминания автора.

5 июля, воскресенье

Рязанский исторический музей

Экскурсия «С опорой на веру: святыни Рязанской земли XIII–XVII веков» (6+) – 13:00. Участников ждет путешествие по истории рязанских святынь и их роли в жизни людей XIII–XVII веков. (Билеты и подробная информация доступны на сайте музея).