Фестиваль в Константиново и бесплатные концерты ждут рязанцев в выходные

Летние выходные в Рязани снова обещают быть насыщенными. В Константиново пройдёт традиционный фестиваль, в городе запланированы бесплатные на разных площадках. Не обойдётся и без спектаклей. Собрали для вас афишу мероприятий на 20 и 21 июня.

20 июня, суббота

Музей-заповедник С.А. Есенина в Константиново

Выступление группы «Осталось два кадра» (6+) – 15:00. В рамках фестиваля «Есенин Яр» выступит группа «Осталось два кадра», исполняющая музыку в жанре инди-рока с элементами панка и пост-панка. Посетить концерт можно по входному билету на территорию музея-заповедника, в том числе по Пушкинской карте.

Дворец молодёжи

Гала-концерт Международного фестиваля «Венец шансона» (6+) – 17:00. На сцене выступят известные исполнители шансона, а также лауреаты и победители фестиваля.

Рязанская филармония

Спектакль «Актриса» (16+) – 15:00 и 18:00. Постановка в жанре «театр в театре» с народной артисткой России Марией Ароновой и заслуженным артистом России Владимиром Большовым. Зрителей ждет история о закулисной жизни, любви, предательстве и отношениях между двумя актерами.

ДК Приокский

Концерт «Вечер хоровой музыки» (6+) – 15:00, вход свободный. Мужской камерный хор «Любомир» представит программу из классических и современных произведений русских и зарубежных композиторов, а также обработок народных песен.

ТЮЗ

Спектакль «Золотой цыпленок» (0+) – 12:00. Добрая сказка о маленьком Цыпленке, который благодаря своей искренности и доброте сумел подружиться с Волком.

Рязанский цирк

«Жираф шоу» (0+) – 13:00 и 17:00. Жираф Багир – главный участник программы, который выполнит необычные трюки и покажет изящные номера. Зрителей ждёт яркое цирковое представление, рассчитанное на детей и взрослых.

21 июня, воскресенье

Рязанская филармония

Концерт «Мозаика гитарных стилей» (6+) – 18:00, вход свободный. На ступенях филармонии со стороны Нижнего парка прозвучат произведения для гитары разных эпох и жанров

ТЮЗ

Спектакль «Кот в сапогах» (0+) – 12:00. Добрая сказка о смелом Коте, который помогает своему хозяину победить Людоеда и обрести счастье.

Рязанский цирк

«Жираф шоу» (0+) – 13:00. Жираф Багир – главный участник программы, который выполнит необычные трюки и покажет изящные номера. Зрителей ждёт яркое цирковое представление, рассчитанное на детей и взрослых.