Культура и события

Фестиваль «Небо России» стартует сегодня в Рязанской области

Алексей Самохин
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Фестиваль «Небо России» стартует в понедельник, 3 августа, в Спасском районе Рязанской области. Об этом сообщили организаторы мероприятия. 

Программа дня

10:00 — 15:00

Регистрация участников

18:00 — 20:00

Вечерний тренировочный полет​​​​​​​.

Самыми яркими станут дни 7-9 августа, когда спортивную часть дополнит развлекательная программа для гостей. Хедлайнерами станут группа «Внимание брусника!» и певица Тося Чайкина.

Вечернее свечение шаров запланировано на 7, 8 и 9 августа. При лётной погоде подготовку и наполнение аэростатов начнут около 19:00, само свечение – в 19:45. 

«Если повезёт с погодой – проведём все 3 вечера подряд, как это было в 2025 году», — сообщили организаторы. 

С 7 по 9 августа на Фестивале будут работать творческие мастерские для взрослых и детей. Русские ремёсла, традиционное и современное рукоделие — каждый найдёт занятие по душе и сможет самостоятельно изготовить сувенир на память о Фестивале, обещают организаторы.

Зона мастер-классов будет работать на фестивальной площадке у г. Спасск-Рязанский с 14:00 до 20:00. Вход на Фестиваль свободный. Стоимость участия в конкретных мастер-классах нужно будет уточнять на месте. Предварительной записи нет.

Полную программу фестиваля можно найти на сайте

Проложить маршрут на фестивальную площадку: https://yandex.ru/maps/?ll=40.342090%2C54.403152&mode=whatshere&utm_source=share&whatshere%5Bpoint%5D=40.339199%2C54.402255&whatshere%5Bzoom%5D=16.65158&z=17

Координаты: 54.402255,40.339199.

Возрастное ограничение: 0+.

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