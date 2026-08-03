В СК рассказали, какие преступления чаще совершают в разных районах Рязанской области

Руководитель Сасовского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Рязанской области Андрей Птицын рассказал, что характер преступлений зависит от территории. По его словам, в разных районах региона следователи сталкиваются с разными видами уголовных дел.

Андрей Птицын работает в органах следствия с 2006 года. Карьеру он начинал в системе МВД, затем перешел в Следственный комитет. В мае 2026 года приказом руководства СК России его назначили руководителем Сасовского межрайонного следственного отдела.

Он пояснил, что назначению на должность предшествует согласование кандидатуры и проверка. После этого документы направляют для принятия окончательного решения. Основными задачами следственных органов, по словам Птицына, остаются борьба с преступностью, раскрытие скрытых преступлений, противодействие коррупции и профилактика подростковой преступности.

Руководитель отдела отметил, что специфика преступлений различается в зависимости от района. Во время службы в Кораблинском межрайонном следственном отделе, который обслуживал пять районов, основную часть расследований составляли преступления против личности, в том числе бытовые убийства.

После перевода в Касимовский межрайонный следственный отдел, по его словам, значительно чаще приходилось расследовать должностные преступления — злоупотребление и превышение полномочий, а также получение и дачу взяток.

В Сасовском межрайонном следственном отделе на криминогенную обстановку влияет федеральная трасса М-5 «Урал». Из-за этого здесь чаще фиксируют попытки дать взятку сотрудникам полиции, в том числе со стороны мигрантов.

Андрей Птицын подчеркнул, что на территории, которую обслуживает Сасовский МСО — в Кадомском, Пителинском, Сасовском, Ермишинском, Шацком, Чучковском и Путятинском округах, — сейчас наблюдается снижение числа преступлений против личности.