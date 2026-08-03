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Политика

Британский дипломат заявил о переломном моменте в СВО

Алексей Самохин
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Бывший посол Великобритании в России Иэн Прауд заявил, что президентские выборы во Франции в 2027 году могут повлиять на подход Европы к украинскому конфликту. По его словам, победа Марин Ле Пен способна изменить баланс сил внутри ЕС.

В эфире YouTube-канала дипломат отметил, что возможный переломный момент связан с выборами в отдельных европейских странах. Первой такой точкой он назвал президентскую кампанию во Франции.

«Думаю, переломный момент принесут реальные выборы, которые изменят баланс сил в этих странах. Начнется все в следующем году с президентских выборов во Франции», — сказал Прауд.

Он считает, что у лидера французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен есть высокие шансы на победу. По словам бывшего посла, такой исход может повлиять не только на внутреннюю политику Франции и отношения Парижа с Евросоюзом, но и на позицию Европы по украинскому конфликту.

Прауд добавил, что европейские страны не смогут бесконечно поддерживать Киев. Он заявил, что ресурсы Европы для помощи Украине могут закончиться раньше, чем возможности России продолжать боевые действия.

Президентские выборы во Франции запланированы на 18 апреля 2027 года. Если потребуется второй тур, его проведут 2 мая. Действующий глава государства Эммануэль Макрон не сможет участвовать в выборах, поскольку занимает пост второй срок подряд, передает РИА Новости.

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