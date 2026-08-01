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Политика

Минобороны рассказало о ночном ударе по предприятиям ВПК и объектам в Киеве

Алексей Самохин
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Минобороны сообщило, что в ночь на 1 августа Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного и морского базирования, а также ударными беспилотниками по объектам военной промышленности и логистической инфраструктуры Украины. Целями стали предприятия в Киеве, Киевской области и два морских судна южнее Одессы.

По данным ведомства, в Киеве под удар попало государственное предприятие «Радиоизмеритель». Оно выпускает агрегаты, узлы и электронные компоненты для ракет «Нептун-МД», оперативно-тактических ракет FP-7, FP-9 и «Гром-2», а также разрабатывает инерциальные навигационные системы для дальнобойных беспилотников FP-1 компании «Файер Пойнт».

Также поражен государственный завод «Буревестник». Предприятие производит электронные компоненты и комплектующие для беспилотников средней и большой дальности, а также радиолокационную технику для вооруженных сил Украины.

Еще одной целью стало предприятие ООО «Файер Пойнт». В Минобороны РФ заявили, что на этом объекте производят комплектующие и боевые части для крылатых ракет наземного базирования FP-5 «Фламинго», а также хранят химические вещества, используемые при изготовлении твердотопливных ускорителей.

Кроме того, российское военное ведомство сообщило об ударе по предприятию «ПВ ГРУПП Украина». Здесь производились и хранились программно-аппаратные средства для комплексов радиоэлектронной борьбы Lima, предназначенных для подмены навигационных сигналов высокоточного оружия.

В сообщении также говорится о поражении объекта, обозначенного как место сборки и хранения беспилотников «Киев-21». Там собирали и хранили БПЛА-перехватчики «Дэд Флай», «Оса Камикадзе», «Линк Дрон» и «Тандер», а также выпускали комплектующие и элементы корпусов для беспилотников средней дальности.

В Киевской области, по данным Минобороны РФ, удар нанесен по логистическому центру в Вишневом. Этот объект использовался для приема, хранения, сборки и распределения комплектующих для беспилотников, а также производства отдельных компонентов и хранения боевых частей для ударных БПЛА.

Помимо этого, в ведомстве сообщили, что накануне южнее Одессы были поражены два сухогруза, которые перевозили военные грузы в один из украинских портов.

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