Тело пропавшего преподавателя МГУ Кржевова нашли в Тверской области

Силовики нашли тело 77-летнего преподавателя МГУ Владимира Кржевова в лесу Тверской области. Видимых признаков насильственной смерти на месте происшествия не обнаружено, сообщили 31 июля в региональном управлении СКР.
Кандидат философских наук бесследно исчез 26 июля. Ученый ушел с территории базы отдыха в деревне Новые Ельцы Осташковского округа и перестать выходить на связь.
После пропажи мужчины силовые ведомства возбудили уголовное дело по статье о безвестном исчезновении. На поиски москвича направили сотрудников Осташковского межрайонного следственного отдела и оперативников.
Эксперты назначили судебно-медицинскую экспертизу. Она установит точную причину гибели философа.
Правоохранители проводят комплекс следственных и оперативных мероприятий.