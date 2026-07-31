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Погода

1 августа в Рязанской области ожидается до +29°С без осадков

Алексей Самохин
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В субботу, 1 августа, в Рязани и области установится теплая погода преимущественно без осадков. Столбики термометров в дневные часы поднимутся до +29°С, сообщает региональное управление МЧС.

Ночью температура воздуха в регионе составит от +12°С до +17°С, а днем воздух прогреется до +24…+29°С. В течение суток ожидается северо-западный ветер со скоростью 4–9 м/с. Опасных и неблагоприятных метеорологических явлений спасатели не прогнозируют.

При этом в большинстве районов области сохраняется риск возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий муниципального уровня. Внезапные аварии возможны на линиях электропередач, связях и в системах ЖКХ.

Ведомство также предупреждает о вероятности повреждения кровель, падения деревьев, рекламных щитов и слабо укрепленных конструкций. Водителям стоит проявить осторожность: не исключены нарушения в работе транспорта и рост числа ДТП.

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