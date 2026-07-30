Для Рязанской области выпустили метеопредупреждение

Утром в четверг, 30 июля, в регионе местами ожидается густой туман. Метеопредупреждение выпустило ГУ МЧС России по Рязанской области.

Видимость при тумане составит 200–500 метров. В такую погоду водителям стоит быть особенно внимательными. Туман сильно ограничивает видимость, искажает восприятие расстояния и объектов на дороге. Тормозной путь на дороге увеличивается, а резкие манёвры могут привести к потере управления.

Главное правило — снизить скорость. Включите ближний свет и противотуманные фары, держите увеличенную дистанцию и избегайте обгонов. Если туман слишком густой, лучше отказаться от поездок вовсе.