Фото с сайта ГУ МЧС по Рязанской области
Погода

Для Рязанской области выпустили метеопредупреждение

Валерия Мединская
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Утром в четверг, 30 июля, в регионе местами ожидается густой туман. Метеопредупреждение выпустило ГУ МЧС России по Рязанской области.

Видимость при тумане составит 200–500 метров. В такую погоду водителям стоит быть особенно внимательными. Туман сильно ограничивает видимость, искажает восприятие расстояния и объектов на дороге. Тормозной путь на дороге увеличивается, а резкие манёвры могут привести к потере управления.

Главное правило — снизить скорость. Включите ближний свет и противотуманные фары, держите увеличенную дистанцию и избегайте обгонов. Если туман слишком густой, лучше отказаться от поездок вовсе.

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