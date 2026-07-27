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Погода

Во вторник в Рязани вновь будет жарко, возможны кратковременные дожди

Алексей Самохин
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Во вторник, 28 июля, в Рязанской области ожидается переменная облачность. По данным Рязанского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы.

Ночью и утром местами прогнозируется туман. Ветер будет юго-западный со скоростью 3–8 м/с, при грозе возможны порывы до 15 м/с.

Температура воздуха ночью составит от +12 до +17 градусов, днем потеплеет до +23…+28 градусов.

Опасных и неблагоприятных метеорологических явлений синоптики не прогнозируют. Вместе с тем, по данным сайта ГУ МЧС России по Рязанской области, сохраняется вероятность происшествий, связанных с ухудшением погодных условий. Возможны обрывы линий электропередачи и связи, осложнение дорожной обстановки, падение деревьев, повреждение слабо закрепленных конструкций и локальные сбои в работе коммунальных систем.

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