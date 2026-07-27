Павел Малков: В Рязанском округе открыли новый жилой комплекс для работников сельского хозяйства

В понедельник, 27 июля, в Рязанском округе открыли новый жилой комплекс для работников сельского хозяйства. Об этом сообщил в соцсетях губернатор Рязанской области Павел Малков.

В деревне Семёно-Никольское по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» построили 20 современных домов. Новосёлы уже получили ключи.

По словам губернатора, дома полностью готовы к заселению: подключены все коммуникации, выполнен ремонт, установлены кухонная мебель и бытовая техника. Благоустроена территория, построены дороги. В ближайшее время здесь появятся детская и спортивная площадки.