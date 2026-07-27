Павел Малков: В Рязанском округе открыли новый жилой комплекс для работников сельского хозяйства

В понедельник, 27 июля, в Рязанском округе открыли новый жилой комплекс для работников сельского хозяйства. Об этом сообщил в соцсетях губернатор Рязанской области Павел Малков.
В деревне Семёно-Никольское по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» построили 20 современных домов. Новосёлы уже получили ключи.
По словам губернатора, дома полностью готовы к заселению: подключены все коммуникации, выполнен ремонт, установлены кухонная мебель и бытовая техника. Благоустроена территория, построены дороги. В ближайшее время здесь появятся детская и спортивная площадки.
«Спасибо Минсельхозу России и «Русской Аграрной Группе» за поддержку проекта, — пишет Павел Малков. — В этом году компания также завершила строительство жилых комплексов в селе Октябрьское Пронского округа и посёлке Сараи. Всего в трех поселках построено 80 новых домов.
Создание комфортных условий жизни на селе — важная часть развития агропромышленного комплекса. Благодаря госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» строятся дома, обновляются социальные объекты и благоустраиваются общественные пространства».