«Не могу поверить, что он существует»: фигуристка Александра Игнатова (Трусова) поделилась эмоциями

Уроженка Рязани, серебряный призер Олимпийских игр Александра Игнатова (Трусова) поделилась с подписчиками новыми подробностями семейной жизни. Фигуристка опубликовала трогательные сообщения о своем сыне Михаиле.

Спортсменка призналась, что до сих пор с трудом верит в происходящее.

«Как же быстро Миша растет, и как же много эмоций и чувств он вызывает во мне каждый раз. Смотрю на него и не могу поверить, что он существует. Это что-то на уровне фантастики», — написала Александра.

По словам фигуристки, сейчас семья наслаждается солнечными днями, несмотря на очень насыщенный график. В ближайшее время Игнатова отправится в Китай, где представит новый показательный номер.

До поездки спортсменке предстоит провести большую семейную фотосессию в преддверии важной даты. При этом, как отметила Александра, она продолжает регулярно тренироваться и совмещает работу с заботой о сыне.