Павел Малков, фото: правительство Рязанской области
Спорт

Павел Малков: Новые победы – еще одно подтверждение высокого уровня рязанской школы гребли

Алексей Самохин
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Губернатор Павел Малков сообщил об успешном участии спортсменов из Рязанской области в первенстве Европы, по итогам которого они удостоены нескольких высоких наград.

Глава региона отметил, что Матвей Арсенов стал чемпионом Европы в каноэ-одиночке на дистанции 500 метров. Также вместе с напарником он выиграл бронзу в каноэ-двойке на дистанции 1000 метров. Еще одно золото сборной России принес Александр Боц, победивший в каноэ-двойке на дистанции 500 метров. 

«Новые медали в копилку рязанских каноистов! На первенстве Европы в Венгрии наши спортсмены завоевали сразу три медали. Эти победы – еще одно подтверждение высокого уровня рязанской школы гребли. Гордимся нашими спортсменами!», – сказал Павел Малков.

В Сегеде (Венгрия) 23-26 июля прошло Первенство Европы по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров и юниорок до 19 лет и молодежи до 24 лет, в котором принимали участие 759 спортсменов из 38 стран мира.

Сборную России на европейском первенстве-2026 в Венгрии представляли 48 гребцов. В споре молодежи до 24 лет за награды сражались два рязанских каноиста из касимовской СШОР «Лидер» (тренеры – Заслуженный тренер России Елена Иванова и Владимир Клинов): трехкратный победитель этапов Кубка мира 2025-2026 годов, бронзовый призер молодежного Первенства мира, мастер спорта России Матвей Арсёнов и представляющий параллельно Саратовскую область победитель этапа Кубка мира-2026, обладатель наград всех достоинств молодежных первенств мира, мастер спорта России Александр Боц, каждый из которых выступал на ЕВРО-2026 в двух видах соревновательной программы.

В первый день финалов европейского первенства в Венгрии, в субботу, 25 июля, Матвей Арсёнов в дуэте с Максимом Каратаевым завоевали «бронзу» в каноэ-двойке на дистанции 1000 м с результатом 3 минуты 40,253 секунды.

Во второй день финалов, в воскресенье, 26 июля, рязанские каноисты выступили ещё в трех финальных заездах ЕВРО-2026 в Сегеде: Матвей Арсёнов – в каноэ-одиночке на 500 м, Александр Боц – в каноэ-двойке на 500 м (в паре с Савелием Сидоровым) и в каноэ-одиночке в спринте на 200. По итогам соревнований Матвей Аксенов завоевал золотую медаль: 1 место С-1 500 метров.

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