Рэй Брэдбери ещё в 1950 году описал мир, разрушенный ядерным ударом, и предсказал тревожную дату — 5 августа 2026 года. С приближением этого дня в интернете всё чаще вспоминают его рассказ «Будет ласковый дождь». В этом произведении писатель показал город, опустошённый ядерным взрывом, и дом, который продолжает обслуживать своих давно погибших хозяев. Особенно читателей пугает финал, где среди руин механический голос вновь и вновь произносит дату, до которой человечеству осталось меньше 10 дней, пишут журналисты издания «Царьград».

Город-призрак и голос из руин

Действие рассказа происходит в калифорнийском городе Аллендейл, который почти полностью разрушен после ядерного удара. Люди исчезли, а на стене одного из домов остались силуэты погибшей семьи. Автоматические системы продолжают функционировать, не зная о смерти своих хозяев. Утром голосовые часы объявляют о подъёме, печь готовит завтрак, механические уборщики собирают пыль, а детская комната проецирует изображения на стенах.

Однажды в доме начинается пожар. Автоматика пытается справиться с огнём, но вода заканчивается, механизмы выходят из строя, и здание превращается в обугленные развалины. На рассвете от него остаётся лишь одна стена, из которой всё ещё звучит безразличный голос:

«Сегодня 5 августа 2026 года»

Брэдбери не утверждал, что ядерная война начнётся именно в этот день. Уже 4 августа город был в руинах, а пятое число наступило после гибели последнего дома. Однако финал остаётся столь же жутким, потому что к утру 5 августа человеческий мир в рассказе окончательно замолкает.

Почему это пророчество так пугает

Пугает не столько дата, сколько устройство дома, описанное писателем более семидесяти лет назад. В 1950 году бытовая техника только начинала входить в повседневную жизнь, но Брэдбери уже предвидел голосовых помощников, роботизированную уборку, автоматическое приготовление пищи и дистанционное управление дверями и освещением.

Сегодня такие технологии никого не удивляют: умные колонки управляют светом и музыкой, роботы-пылесосы убирают помещения, камеры следят за безопасностью, а системы автоматически регулируют температуру. Получается, что мир из рассказа уже стал реальностью. Если хотя бы часть его предсказаний сбылась, стоит ли готовиться к худшему?

Призраки «голосовых помощников» из 50-х

Рассказ «Будет ласковый дождь» — не единственное произведение Брэдбери с удивительными предсказаниями. В романе «451 градус по Фаренгейту», опубликованном в 1953 году, писатель описал комнаты с огромными телевизионными экранами. Люди часами смотрели бессмысленные передачи и общались с персонажами на экране, постепенно теряя интерес к книгам и реальной жизни.

На момент выхода романа телевизор был громоздким устройством с небольшим чёрно-белым экраном и был доступен далеко не каждой семье. Теперь же тонкие панели действительно занимают целые стены, а бесконечные ролики и короткие публикации отвлекают людей от всего остального. Брэдбери предсказал не только внешний вид технологий, но и то, как они изменят человеческие привычки.