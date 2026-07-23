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Серафим Саровский называл дату «конца всему», но видел для России особое будущее

Валерия Мединская
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Серафим Саровский оставил пророчества, в которых страшные для страны испытания соединяются с обещанием будущей славы. Какими бы тревожными ни были его слова, святой всегда подчёркивал главное: «Господь помилует Россию». Старец говорил, что до рождения антихриста произойдёт «великая и продолжительная война и страшная революция в России, превышающая всякое воображение человеческое». Он настаивал на том, что бунты Разина, Пугачёва и даже Французская революция — ничто в сравнении с тем, что ожидает нашу страну.

«Реки крови русской прольются»: испытания и очищение

По словам преподобного, произойдёт гибель множества верных Отечеству людей, разграбление церковного имущества и монастырей, осквернение церквей Господних, уничтожение и похищение богатства добрых людей. Реки крови русской прольются. Но именно через эти бедствия Господь приведёт народ к очищению и обновлению, как золото очищается в огне. И это не просто страшное предсказание, а обещание того, что после страданий наступит возрождение.

Старец предвидел падение монархии и кровавую смуту, в которой «все восставшие погибнут, а царя Бог возвеличит». Он предупреждал о времени жестоких гонений на веру, когда «храмы будут стоять пустые, а вера сохранится лишь в сердцах немногих». Серафим Саровский видел, что внешняя церковная жизнь окажется почти разрушенной, но главное сражение пойдёт в глубине человеческого сердца. А после наступит пора, когда восстановленные храмы будут стоять почти без людей, и только «огонёк истинной святости» замерцает в немногих душах, хранящих дух отеческой веры.

После века безбожия людям будет дано особое время покаяния, и старец добавлял, что если не воспользоваться этим временем, то на народ обрушатся страдания, но при этом он не оставлял надежды на спасение.

«Господь помилует Россию»: пророчества о великой славе

Однако пророчества преподобного не ограничиваются картинами катастроф, потому что самое главное его слово о России — это слово надежды: «Но Господь помилует Россию и приведёт её путём страданий к великой славе». Святой учил, что судьба государства напрямую связана с духовным состоянием людей, и потому он давал простое, но очень высокое правило: «Стяжи дух мирен, и вокруг тебя спасутся тысячи». Это означало, что сначала человек должен обрести мир во Христе внутри себя, а уже через этот внутренний мир будет спасаться и устраиваться всё вокруг.

В другом изречении Серафима Саровского звучит ободряющее обещание: «Когда Россия возвысится над всем сущим, вы узрите, что она осталась единственной под защитой Божьей», и это происходит не потому, что Россия безгрешна, а потому что она хранит православную веру и стремится к покаянию. Святой напоминал, что истинная цель христианской жизни — не внешнее величие, а стяжание благодати Святого Духа, и все исторические бури лишь раскрывают, насколько человек и народ верны Христу.

Саров и Дивеево: тайна всемирного покаяния

Особое место занимают пророчества о Сарове и Дивееве, и преподобный раскрывал «великую и страшную тайну», говоря, что по воскресении своём он «из Сарова перейдёт в Дивеево и там начнёт проповедь всемирного покаяния», на которую соберутся люди «из всех концов земли». Святой говорил, что ляжет в Дивееве среди четырёх открытых мощей, и после этого «вскоре настанет и конец всему».

Так он указывал на завершение земной истории после всеобщего призыва к покаянию. В его словах слышится не отчаяние, а серьёзный призыв: прежде чем завершится путь человечества, Господь даст миру ещё одну возможность услышать проповедь покаяния и откликнуться на неё.

«Нет хуже греха уныния»: главное наставление святого

Преподобный Серафим Саровский не только предсказывал судьбу России, но и показывал путь, по которому она может пройти через испытания. Он строго предостерегал: «Нет хуже греха, и ничего нет ужаснее и пагубнее духа уныния», потому что уныние убивает надежду на Богa и делает человека слепым к промыслу в самых тяжёлых обстоятельствах. А ещё, по его слову, если разрушится семья, «то низвергнутся государства и извратятся народы», так старец связывал самые большие исторические катастрофы с малым, но главным делом: хранением любви, веры и мира в домашней жизни.

Все его пророчества о России можно понять как один призыв: какие бы войны, революции и бедствия ни постигли страну, её очищение и спасение начинаются с покаяния, борьбы с унынием и стяжания тихого, мирного духа в каждом человеческом сердце, и именно в этом заключается истинный путь к великой славе, о которой он говорил.

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