Рязанцев предупредили об опасных некоммерческих организациях, которые являются инструментом иностранного влияния. О том, как они работают, рассказала региональная опергруппа.

Не секрет, что для смены неугодных ему режимов Запад использует сеть НКО. Финансирование таких организаций осуществляется через контролируемые спецслужбами неправительственные структуры.

— Эти структуры «мягкой силы» создают сеть лояльных НКО, аналитических центров и СМИ внутри страны. Их цель — дискредитация власти и формирование протестного потенциала. Такие НКО напрямую вмешиваются во внутренние дела государств, включая избирательные процессы, — говорится в сообщении.

В качестве примера одной из таких организаций, которая действовала в России, можно привести общество «Мемориал»*. Так называемый правозащитный центр работал на западные деньги с вполне конкретными целями. По требованию российских властей с 29 декабря 2021 года НКО Правозащитный центр «Мемориал»*, а также его подразделения в России, ликвидированы.

*Правозащитный центр «Мемориал» признан в Российский Федерации иноагентом. Международное движение «Мемориал» признано в Российской Федерации экстремистской организацией, его деятельность на территории Российской Федерации запрещена.