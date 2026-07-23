Детская СберКарта открывает доступ к онлайн-курсам Фоксфорда

Сбер расширяет возможности детской СберКарты, дополняя её образовательными сервисами. Родители, оформившие ребёнку первую СберКарту до конца 2026 года, смогут бесплатно выбрать для него необходимые образовательные курсы Фоксфорда. Совместная акция поможет детям углубить знания по школьным предметам и освоить новые навыки в удобном онлайн-формате.

Дети смогут изучать онлайн-курсы Фоксфорда по разным направлениям — от математики и английского до финансовой грамотности и подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. Курсы подобраны с учётом возраста: каждый ребёнок получит то, что актуально именно для него.

Фоксфорд — одна из крупнейших онлайн-школ России для дошкольников и учеников 1–11 классов. На курсах и индивидуальных занятиях с репетитором школьники готовятся к ЕГЭ, ОГЭ и олимпиадам, изучают школьные предметы, иностранные языки и программирование. Домашняя школа Фоксфорда позволяет детям получать образование онлайн из любой локации в соответствии с государственными стандартами. По окончании обучения ученики получают аттестат государственного образца. За время работы Фоксфорда обучение на платформе прошли более 5 миллионов школьников.