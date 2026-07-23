Новости мира

Детская СберКарта открывает доступ к онлайн-курсам Фоксфорда

Реклама: ПАО «Сбербанк России». ИНН: 7707083893 erid: 2VtzqvcT8j4
Валерия Мединская
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Сбер расширяет возможности детской СберКарты, дополняя её образовательными сервисами. Родители, оформившие ребёнку первую СберКарту до конца 2026 года, смогут бесплатно выбрать для него необходимые образовательные курсы Фоксфорда. Совместная акция поможет детям углубить знания по школьным предметам и освоить новые навыки в удобном онлайн-формате.

Дети смогут изучать онлайн-курсы Фоксфорда по разным направлениям — от математики и английского до финансовой грамотности и подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. Курсы подобраны с учётом возраста: каждый ребёнок получит то, что актуально именно для него.

Фоксфорд — одна из крупнейших онлайн-школ России для дошкольников и учеников 1–11 классов. На курсах и индивидуальных занятиях с репетитором школьники готовятся к ЕГЭ, ОГЭ и олимпиадам, изучают школьные предметы, иностранные языки и программирование. Домашняя школа Фоксфорда позволяет детям получать образование онлайн из любой локации в соответствии с государственными стандартами. По окончании обучения ученики получают аттестат государственного образца. За время работы Фоксфорда обучение на платформе прошли более 5 миллионов школьников.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
Сбер запустил обмен наличной валюты в банкоматах по России
Следующая статья
В народную программу «Единой России» поступило почти три миллиона предложений

Популярные материалы

Новости России

Военный эксперт назвал цель удара ВСУ по складу Wildberries в Краснодаре

ВСУ наносят удары по скаладам Wildberries, в том числе...
Интересное

Что предсказывал Жириновский на 2026 год: вместо ядерной войны – кое-что ещё

Жириновский называл 2026 год переломным. Конец СВО, судьба НАТО и новое оружие, которое, по его словам, страшнее ядерного.
Новости России

Корчевников рассказал, чем занимался ведущий «Монастырской кухни» до смерти

Ведущий программы «Монастырская кухни» Максим Сырников после начала СВО...
Новости России

Онколог рассказал о коварстве рака, которым болел актер Поднозов

Рак легкого, которым болел актер Дмитрий Поднозов, сложно диагностировать...
Политика

Дугин объяснил, почему началась СВО и когда она закончится

Поэтому война только начинается, а отката к довоенным условиям не произойдет никогда, — уверен Дугин. — Это - факт.
Темы
Общество

Рязанцев предупредили об опасных НКО, которые курирует Запад

Финансирование таких организаций осуществляется через контролируемые спецслужбами неправительственные структуры.
Власть и политика

Депутаты обсудили изменение границ городского округа город Рязань

Депутаты выразили согласие на изменение границы муниципального  образования.
Власть и политика

В народную программу «Единой России» поступило почти три миллиона предложений

Она должна содержать ответы на семь вызовов, которые стоят перед Россией.
Власть и политика

Депутаты рассмотрели результаты деятельности рязанских муниципальных предприятий за 2025 год

Отчёты подготовили по четырём рязанским МУПам.
Происшествия

В Рязани женщина изрезала собаку и бросила её умирать

Неравнодушные люди экстренно отправили животное в лечебницу.
Культура и события

В Рязани определились с датой празднования Дня города

Также определена концепция предстоящего праздника.
Общество

В Рязанской области бесследно исчез пенсионер, началась поисковая операция

Мужчина пропал 20 июля в Ряжске, волонтёры приступили к его поискам.
Новости Касимова

Скоропостижно скончался касимовский хоккеист Денис Уляшин

Жизнь спортсмена оборвалась на 43-м году жизни.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье